Indeks FTSE 100 może niedługo zaatakować psychologiczny poziom 9000 pkt

– Indeks brytyjski FTSE 100 wybił swoje górne ograniczenie, czyli zakres 8810 pkt, i zmierza do wyższych rejonów. Na wykresie dziennym widać, że wskaźnik podnosi poprzeczkę do rejonów 8842 pkt, jednak na ten moment wydaje się, że i nawet rejony 8900 pkt mogą zostać przełamane, a co za tym idzie, coraz bliżej rynkowi do pełnej, psychologicznej strefy 9000 pkt – podkreślają eksperci. Mimo że czynników ryzyka w skali globalnej wciąż nie brakuje, to rynki zdają się wciąż ignorować potencjalne zagrożenia, a to tym bardziej pozwala snuć optymistyczne scenariusze dla indeksów giełdowych, w tym także dla brytyjskiego. Zdaniem analityków BM mBanku indeks ten może pójść siłą rozpędu i zawalczyć o psychologiczny poziom 9000 pkt.