Farm Innovations z przytupem weszło na giełdę. Teraz czekamy na Konopie

– Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona podmiotów notowanych na NewConnect i to jako pierwsza spółka debiutująca na tym rynku w 2026 r. To kolejny krok w realizacji naszej strategii w tym budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz w kreowaniu przyszłości spółki. Mamy świadomość, że debiut to zobowiązanie, a także szansa na większą dynamikę rozwoju i zdobycie zaufania partnerów biznesowych. Przed nami kolejne kamienie milowe związane z naszą obecnością w branży vet-tech – komentuje Sebastian Przeniosło, prezes Farm Innovations.

Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 28 zł. Tyle właśnie wynosiła cena emisyjna w zeszłorocznej emisji akcji serii C. Z kolei poprzednie serie były obejmowane po cenach niższych (akcje serii B1 po 26,38 zł, serii B po 20 zł, a serii B2 po 26,38 zł).

W 2024 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 665 tys. zł. Kwota ta w całości dotyczyła sprzedaży mikroczipów. Wynik netto był ujemny i wynosił 1,66 mln zł, ale spółka podkreśla, że negatywny wpływ na to miała kwota amortyzacji 2,25 mln zł, która nie jest wydatkiem, a stanowi koszt księgowy. EBITDA była dodatnia i wynosiła 618 tys. zł. W 2025 r. przychody rok do roku wzrosły o 38 proc. do 940,5 tys. zł. Strata na sprzedaży, operacyjna i netto się pogłębiły. EBITDA była na plusie, ale rok do roku spadła do 303 tys. zł.

Kto zadebiutuje 1 kwietnia na NewConnect

Z kolei 1 kwietnia na NewConnect zadebiutuje Kombinat Konopny, spółka działająca w segmencie naturalnych suplementów roślinnych i tekstyliów konopnych. Do obrotu trafią akcje serii B, C, D, E, F, G i H. Walory imienne serii A pozostają w posiadaniu Macieja Kowalskiego, prezesa i większościowego akcjonariusza.

Strategicznym celem na lata 2026–2027 jest dalszy wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dodatniego wyniku EBITDA oraz zwiększaniu udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów.

W IV kwartale 2025 r. przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 2 mln zł. Spółka osiągnęła dodatnią EBITDA na poziomie 10 tys. zł oraz ograniczyła stratę netto do 0,21 mln zł. W analogicznym okresie 2024 r. przychody wyniosły niecały 1 mln zł, przy ujemnym wyniku EBITDA i stracie netto na poziomie 1,46 mln zł.