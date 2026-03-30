Farm Innovations z przytupem weszło na giełdę. Teraz czekamy na Konopie

Tydzień rozpoczął się od lekkich wzrostów na warszawskiej giełdzie. W okolicach południa indeksy zyskują niespełna 0,5 proc. Znacznie lepiej radzą sobie akcje dzisiejszego debiutanta na NewConnect – firmy Farm Innovations. Na otwarciu kurs wzrósł o 7,1 proc. do 30 zł. W trakcie kolejnych kilkunastu minut popyt przybrał na sile. Obecnie akcje są wyceniane na 35 zł po wzroście o prawie 25 proc.
Farm Innovations jest 355. emitentem notowanym na NewConnect i pierwszym tegorocznym debiutantem na tym rynku (na rynku głównym debiuty w 2026 r. były dwa). Do obrotu wprowadzono 838 870 akcji serii A, 112 500 serii B, 11 400 serii B1, 27 100 serii B2 oraz 167 603 akcje serii C.
W ramach ostatniej emisji spółka pozyskała 4,69 mln zł od dotychczasowych i nowych inwestorów. Środki przeznaczy na rozwój technologii, rozszerzanie oferty produktowej i rozbudowę sieci sprzedaży. Dotychczas oznakowała około 130 tys. zwierząt hodowlanych, w tym ponad 103 tys. koni, 14 tys. wielbłądowatych i blisko 9 tys. jeleniowatych. Rozpoczęła prace nad urządzeniami dedykowanymi psom i kotom, korzystając z doświadczenia zdobytego przy projektach dla zwierząt hodowlanych.
– Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona podmiotów notowanych na NewConnect i to jako pierwsza spółka debiutująca na tym rynku w 2026 r. To kolejny krok w realizacji naszej strategii w tym budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz w kreowaniu przyszłości spółki. Mamy świadomość, że debiut to zobowiązanie, a także szansa na większą dynamikę rozwoju i zdobycie zaufania partnerów biznesowych. Przed nami kolejne kamienie milowe związane z naszą obecnością w branży vet-tech – komentuje Sebastian Przeniosło, prezes Farm Innovations.
Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 28 zł. Tyle właśnie wynosiła cena emisyjna w zeszłorocznej emisji akcji serii C. Z kolei poprzednie serie były obejmowane po cenach niższych (akcje serii B1 po 26,38 zł, serii B po 20 zł, a serii B2 po 26,38 zł).
W 2024 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 665 tys. zł. Kwota ta w całości dotyczyła sprzedaży mikroczipów. Wynik netto był ujemny i wynosił 1,66 mln zł, ale spółka podkreśla, że negatywny wpływ na to miała kwota amortyzacji 2,25 mln zł, która nie jest wydatkiem, a stanowi koszt księgowy. EBITDA była dodatnia i wynosiła 618 tys. zł. W 2025 r. przychody rok do roku wzrosły o 38 proc. do 940,5 tys. zł. Strata na sprzedaży, operacyjna i netto się pogłębiły. EBITDA była na plusie, ale rok do roku spadła do 303 tys. zł.
Z kolei 1 kwietnia na NewConnect zadebiutuje Kombinat Konopny, spółka działająca w segmencie naturalnych suplementów roślinnych i tekstyliów konopnych. Do obrotu trafią akcje serii B, C, D, E, F, G i H. Walory imienne serii A pozostają w posiadaniu Macieja Kowalskiego, prezesa i większościowego akcjonariusza.
Strategicznym celem na lata 2026–2027 jest dalszy wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dodatniego wyniku EBITDA oraz zwiększaniu udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów.
W IV kwartale 2025 r. przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 2 mln zł. Spółka osiągnęła dodatnią EBITDA na poziomie 10 tys. zł oraz ograniczyła stratę netto do 0,21 mln zł. W analogicznym okresie 2024 r. przychody wyniosły niecały 1 mln zł, przy ujemnym wyniku EBITDA i stracie netto na poziomie 1,46 mln zł.
– Jesteśmy na ciekawym etapie. Od IV kwartału 2025 roku oba segmenty naszej działalności — suplementy i tekstylia konopne — wnoszą pozytywny wkład do przychodów spółki. Jednocześnie znaleźliśmy formułę na skuteczną, skalowalną reklamę za pośrednictwem mediów społecznościowych, która przełożyła się na skokowy wzrost obrotów w serwisie Kombinat.eu – komentuje prezes Maciej Kowalski.
