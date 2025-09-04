Według Sławomira Majchrowskiego, prezesa Seleny FM, rynek termoizolacji już jest i w nadchodzących latach pozostanie jednym z najbardziej perspektywicznych biznesów w branży materiałów budowlanych. W efekcie dla wielu spółek powinien to być sygnał do przyspieszenia inwestycji w tego typu asortyment i technologie służące do jego rozwoju.

Regulacje wspierają kierunek rozwoju obrany przez Selenę FM