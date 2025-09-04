Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Według Sławomira Majchrowskiego, prezesa Seleny FM, rynek termoizolacji już jest i w nadchodzących latach pozostanie jednym z najbardziej perspektywicznych biznesów w branży materiałów budowlanych. W efekcie dla wielu spółek powinien to być sygnał do przyspieszenia inwestycji w tego typu asortyment i technologie służące do jego rozwoju.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Sprzedawcy materiałów budowlanych stawiają na rozwój oferty wyrobów przyczyniających się do ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. To przyszłość branży m.in. ze względu na stale rosnące w tym zakresie unijne i krajowe wymogi.
Sytuacja w branży cały czas jest "wymagająca" i nie za bardzo wiadomo, kiedy mogłaby się istotnie poprawić. Nie czekając na wzrost popytu i marż, zarządy chcą zwiększać skalę działalności spółek, m.in. poprzez akwizycje.
Osoby związane ze spółkami i mające dostęp do informacji poufnych chętnie handlowały akcjami w minionym miesiącu. Pojawiły się zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących akcje.
Bumech podpisał umowę o współpracy z OTT Technologies z siedzibą w Republice Południowej Afryki w zakresie produkcji i rozwoju pojazdów opancerzonych na rynek europejski. Po tej informacji kurs spółki wystrzelił i rośnie o blisko 30 proc.
Zarząd widzi dobre perspektywy segmentów wody i ciepła oraz energii elektrycznej, których osiągnięcia będą kluczowe dla odbudowy rezultatów.
Hutnicza grupa jest na finiszu kluczowych inwestycji, których efekty mają być już niebawem mocno dostrzegalne w jej wynikach. Kluczowe będzie szybkie osiągnięcie pełnej sprawności produkcyjnej nowego zakładu w Siemianowicach Śląskich.