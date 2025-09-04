Firmy
Notowania

Selena FM finalizuje przejęcia

Producent chemii budowlanej powinien wkrótce przejąć kontrolę nad Izolacją-Jarocin oraz Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym TES. Dzięki temu istotnie zwiększy swoją obecność na rynku termoizolacji.

Publikacja: 04.09.2025 06:00

Selena FM finalizuje przejęcia

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

Według Sławomira Majchrowskiego, prezesa Seleny FM, rynek termoizolacji już jest i w nadchodzących latach pozostanie jednym z najbardziej perspektywicznych biznesów w branży materiałów budowlanych. W efekcie dla wielu spółek powinien to być sygnał do przyspieszenia inwestycji w tego typu asortyment i technologie służące do jego rozwoju.

Regulacje wspierają kierunek rozwoju obrany przez Selenę FM

Pozostało jeszcze 80% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
W marcu 2024 r. Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energety
Firmy
Rynek energooszczędnych produktów powinien dynamicznie rosnąć
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Według producentów materiałów budowlanych, wzrost popytu na oferowane przez nich wyroby prawdopodobn
Firmy
Producenci materiałów budowlanych szukają możliwości rozwoju
Insiderzy znów aktywni na krajowym parkiecie
Firmy
Insiderzy znów aktywni na krajowym parkiecie
Bumech podpisał umowę z OTT Technologies ws. produkcji pojazdów opancerzonych
Firmy
Bumech podpisał umowę z OTT Technologies ws. produkcji pojazdów opancerzonych
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Grupa Apator pracuje nad dalszą poprawą rentowności
Firmy
Grupa Apator pracuje nad dalszą poprawą rentowności
Cognor liczy na efekt wzrostu nowych mocy
Firmy
Cognor liczy na efekt wzrostu nowych mocy