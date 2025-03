Czy skończy się hossa na giełdach?

Ostatnie tygodnie dla rynków kapitałowych są bardzo niespokojne. Zaostrzenie napięcia geopolitycznego przekłada się na wyższą zmienność na rynkach. Oczy inwestorów zwrócone są przede wszystkim na USA. Decyzje prezydenta Donalda Trumpa dotyczące wojny handlowej, nakładanych ceł oraz warunków pokojowych pomiędzy Ukrainą i Rosją budzą dużo emocji i kontrowersji.

Aktywa na polskim rynku kapitałowym są wyceniane niżej niż na rynkach zagranicznych, co - szczególnie jeśli dojdzie do końca wojny – może skłonić inwestorów zagranicznych do mocniejszego zaangażowania się kapitałowego w akcje spółek z GPW. To byłoby paliwem do wzrostów przede wszystkim dla WIG20, bo to właśnie największe firmy są głównym celem inwestycyjnym globalnych graczy. Po ostatnich wzrostach (GPW w 2025 r. zachowuje się zdecydowanie lepiej niż większość zagranicznych giełd) WIG20 utrzymuje się ponad poziomem 2600 pkt (obecnie 2624 pkt). Fundamentalna wartość indeksu, wynikająca ze średnich cen docelowych dla poszczególnych spółek, implikuje poziom ponad 2800 pkt - wynika z szacunków „Parkietu”.