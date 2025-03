Przed końcem okresu przyjmowania zapisów czyli do 28 lutego 2025 roku, spośród warunków przewidzianych w treści wezwania nie ziścił się warunek zawarcia przez TDJ oraz spółkę umowy w zakresie podjęcia współpracy w sektorze OZE pomiędzy spółką a wybranymi podmiotami z Grupy TDJ, warunki podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał w sprawie zmiany statutu spółki.

-Wzywający zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 25 wezwania podjął decyzję o nabyciu akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie mimo nieziszczenia się wyżej wymienionych warunków, zastrzeżonych w treści wezwania - czytamy w komunikacie.

Wyższa cena w wezwaniu

W ub. tygodniu TDJ Equity I – podmiot zależny TDJ – podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Grenevii do 2,75 zł na akcję, z 2,12 zł poprzednio (wzrost o 29,7 proc.). TDJ zapewnił wówczas, że nowa cena jest ostateczna, a wezwanie nie zostanie przedłużone i zakończy się 28 lutego br.

W przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w wyniku wezwania TDJ rozważy możliwość ogłoszenia przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Grenevii, a następnie doprowadzenia do wycofania wszystkich akcji spółki z obrotu na GPW, zapowiedziano również.

Przypomnijmy, że TDJ Equity I poinformowała pod koniec 2024 r., że w drodze wezwania dobrowolnego chce nabyć akcje Grenevii i zwiększyć swój udział z 50,6 proc. do 100 proc. Pozostałymi dwoma dużymi udziałowcami firmy są Nationale-Nederlanden PTE i Allianz OFE, i to m.in. od ich decyzji będzie zależał dalszy los wezwania. Mają one odpowiednio po 10 i 9,7 proc. udziałów w spółce. Grupa TDJ zapewnia, że zaproponowana nowa cena w wezwaniu – 2,75 zł za akcję – jest ostateczna. Pierwotnie spółka proponowała w styczniu 2,12 zł. Od tamtego czasu wartość akcji wzrosła i zbliżyła się do 2,3 zł.