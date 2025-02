Akcje Benefitu Systems zniżkowały na otwarciu czwartkowej sesji aż o 4,6 proc., ale w kolejnych godzinach odrabiają straty. Przed dzisiejszą sesją spółka przekazała, że Benefit Systems zakłada zwiększenie liczby kart sportowych o 130 tys. w Polsce i o około 150 tys. na rynkach zagranicznych w tym roku, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi. W Polsce na koniec zeszłego roku karty sportowe Benefitu posiadało 1592 tys. osób, a w pierwszych dwóch miesiącach tego roku ich liczba wzrosła do 1641 tys., co stanowi wzrost o 171 tys. rok do roku. Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2024 r. aktywnych kart było łącznie 572 tys., a w pierwszych dwóch miesiącach 2025 r. liczba kart wzrosła do 594 tys., czyli o 115 tys. rok do roku.

Zysk operacyjny Benefitu Systems w IV kwartale 2024 r. sięgnął 164,2 mln zł wobec 160,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 260,7 mln zł wobec 239,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody w IV kwartale zeszłego roku sięgnęły 912,6 mln zł wobec 757,5 mln zł rok wcześniej.

Przychody z rynku krajowego wyniosły w IV kwartale 2024 r. 663,3 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku. Zysk EBITDA wzrósł o 24 proc., do 251,3 mln zł. Przychody z rynków zagranicznych wyniosły 249,4 mln zł, co oznacza 23-proc. wzrost rok do roku. Zysk EBITDA spadł o 21 proc., do 29 mln zł.

Akcje Benefitu zyskały w tym roku blisko 6 proc. To o 11 pkt proc. mniej od indeksu szerokiego rynku.