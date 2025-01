Mocny obrót karuzeli państwowych prezesów

– W 2025 r. chcemy doprowadzić do zmian ustawowych dotyczących zasad nadzoru nad spółkami – zapowiada szef MAP, według którego decydującym kryterium przy wyborze członków rad nadzorczych i zarządów musi być kryterium kompetencji. – Będę więc konsekwentnie dążył do tego, aby kandydaci do tych organów legitymowali się odpowiednim wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym, a zapisy ustawowe powinny wykluczać możliwość rekrutowania na te stanowiska osób z niskimi kompetencjami – wyjaśnia Jaworowski. Podkreśla też znaczenie wsparcia profesjonalnych firm executive search w dotarciu do wartościowych kandydatek i kandydatów. Chciałby, by w rekrutacji do władz spółek z udziałem Skarbu Państwa korzystano z usług profesjonalnych doradców.