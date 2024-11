Ożywienie rekrutacji i AI wspierają biznes Grupy Pracuj

Ponad 50 proc. aplikacji zawdzięczamy nowym rozwiązaniom technologicznym w tym AI –mówił Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Grupy Pracuj, podczas czwartkowej prezentacji wyników spółki za III kwartał 2024 r. Grupa Pracuj zakończyła go ze 193 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza 6,5 proc. licząc rok do roku.

W swych przewidywaniach na najbliższe kwartały spółka liczy na ożywienie rynku pracy w Polsce zakładając 2-4 proc. wzrost liczby projektów rekrutacyjnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej ceny ok. 3-6 proc. Chociaż na razie, po 9 miesiącach, tych projektów nadal jest mniej niż rok wcześniej, to szefowie spółki liczą, że do końca roku trend zmieni się na pozytywny.

Powinno to zapewnić dalszą poprawę rentowności Grupy Pracuj, która w III kw. zanotowała 81,3 mln zysku operacyjnego (prawie o 13 proc. więcej w ujęciu rocznym), osiągając też niemal 62 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który wzrósł prawie o jedną czwartą w skali roku. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 7,5 proc. do 94,2 mln zł co podniosło skorygowaną marżę EBITDA do prawie 49 proc.

Odporny model SaaS

Jak wyjaśniał Gracjan Fiedorowicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Pracuj, poprawa rentowności w III kw. to m.in. zasługa niższych kosztów finansowych (w tym związanych z obsługą kredytu) i spadku kosztów pracowniczych w Niemczech (głównie premii związanych ze sprzedażą). Niemiecka spółka grupy, działająca we modelu subskrypcyjnym (SaaS) softgarden zakończyła III kw. z prawie 8 proc. wzrostem przychodów, do 36,7 mln zł, przy czterokrotnym zwiększeniu zysku operacyjnego.

W Polsce w modelu SaaS działa wspierający rekrutacje system eRecruiter, który m.in. dzięki rozwojowi nowych modułów i nowych usług opartych o AI, zanotował w III kw. prawie 8 proc. wzrost liczby klientów (do 2740). Łącznie model Saas, który zapewnia większą odporność na zmiany makroekonomiczne, miał w III kwartale (przy średnim 15 proc. wzroście MRR, czyli miesięcznych powtarzanych przychodów) 26,2 proc. udział w przychodach Grupy Pracuj.