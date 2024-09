Akcje Bumechu wyemitowane w 2019 r. znajdą się w obrocie giełdowym

W dniu wprowadzenia akcji serii I, J oraz K do obrotu na rynku regulowanym nastąpi ich asymilacja z akcjami serii A, notowanymi pod kodem ISIN PLBMECH00012. Ponad 76 proc. akcji – które będą wprowadzane do obrotu – znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy większościowych, tj. Marcina Sutkowskiego oraz spółki G Investments. – Wprowadzenie akcji do obrotu nie łączy się z oferowaniem tych akcji w ofercie publicznej – informuje Bumech.

- Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW to istotny krok w procesie realizacji zobowiązań podjętych w procesie restrukturyzacji spółki. Konwersja wierzytelności była niezbędnym elementem naszej strategii odbudowy. Dzięki temu nie tylko zredukowaliśmy zadłużenie, ale także wzmocniliśmy pozycję kapitałową. Cieszymy się, że mogliśmy zaoferować naszym Wierzycielom narzędzie, które w dłuższej perspektywie przyczyniło się do wzrostu wartości Spółki. Jednocześnie jesteśmy im wdzięczni za cierpliwość i zaufanie - powiedział Andrzej Bukowczyk, wiceprezes Bumech.

Bumech. Konwersja długu za akcję

Proces konwersji wierzytelności na akcje miał kluczowe znaczenie dla realizacji pierwszego układu restrukturyzacyjnego. Na podstawie zatwierdzonego układu, wierzyciele objęli obligacje serii C1 oraz D1, które następnie zostały zamienione na akcje serii I oraz J po cenie emisyjnej 4,00 zł za sztukę. Łączna wartość skonwertowanego zadłużenia wyniosła prawie 24 mln zł, co znacząco przyczyniło się do stabilizacji finansowej spółki Bumech.

Akcje serii K, również wprowadzane na GPW, także zostały wyemitowane na podstawie układu restrukturyzacyjnego przyjętego przez Wierzycieli, w wyniku którego skonwertowano wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł.