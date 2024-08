ML System i jego strategiczny wybór

Rozmowy prowadzone są z dużymi, globalnymi dostawcami produktów energetycznych, dużymi dostawcami materiałów budowlanych, ale też z koncernami szklarskimi. Różne scenariusze nam się rysują. Być może będziemy tworzyć spółki celowe z tymi koncernami, po to, żeby z pewnymi grupami produktów wejść na konkretne rynki, skorzystać z ich brandu, ich kanałów dystrybucji. To wiązałoby się też ze zwiększaniem produkcji, ale niekoniecznie w Polsce.

Macie już umowę o współpracy z Saint-Gobain...

Saint-Gobain to firma, która ma ambicję dostarczać wszystko na budowę domu czy biurowca i brakowało jej w portfolio takich produktów, które my oferujemy – nowoczesnych rozwiązań OZE zintegrowanych z budynkami. To jest duży producent paneli elewacyjnych pasywnych. My mamy panele elewacyjne aktywne, do tego certyfikowane. Te powiązania same się proszą.

Czy przegląd opcji strategicznych może też doprowadzić do decyzji o sprzedaży części aktywów?

Firma wymaga pewnego przeformowania szyków. Mamy bardzo szerokie portfolio produktowe: płyty elewacyjne, dachówki, szyby transparentne, szyby nietransparentne, żaluzje fotowoltaiczne. Jesteśmy największym na świecie producentem żaluzji fotowoltaicznych. Wspomnę, że giełdowa Grupa Kęty przejmuje firmę Selt, też produkującą żaluzje. To jest ogromny rynek. Dopóki nasza działalność była projektowa, to radziliśmy sobie z każdym produktem. Teraz transformujemy firmę na produkcję masową z ograniczoną liczbą wzorów, kolorów, ale też z dedykowanymi kanałami dystrybucji z większą masą produkcyjną, z niższą ceną jednostkową, co uatrakcyjni produkt na rynku.

Kurs akcji wynosi teraz około 50 zł. Rok temu sięgał 80 zł, a szczyt notowań to ponad 180 zł. Inwestorzy na razie z rezerwą podchodzą do planów spółki...

O kursie akcji decyduje rynek. W zależności od tego, jaka ta cena będzie, w ramach przeglądu opcji strategicznych możemy też jakieś ruchy wykonać. Na razie nie przewidujemy jakiegoś trzęsienia ziemi, ale biorąc pod uwagę, że bardzo poważne rozmowy prowadzimy na różnych rynkach – Stany, Australia, wszystkie możliwości są otwarte. Myślę, że pierwsze „term sheet”, listy intencyjne będziemy podpisywać w czwartym kwartale.