Scanway się rozpędził. Chce przeskoczyć na GPW

Po poniedziałkowej imponującej zwyżce we wtorek kurs Scanwaya kontynuował wzrosty. Po południu zyskiwał 4 proc., do 42 zł. To przekłada się na kapitalizację sięgającą 56 mln zł, a więc wystarczającą do przeprowadzki z NewConnect na rynek główny (minimum to 12 mln euro). We wtorek spółka potwierdziła, że ma takie plany. Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya, przypomniał, że podczas debiutu na NewConnect jesienią 2023 r. spółka zapowiedziała przeprowadzkę w ciągu dwóch lat.