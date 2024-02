Novaturas ostrożnie o 2024 r.

Notowania Novaturasa na warszawskiej giełdzie w środę rano spadają. Spółka podała wyniki za 2023 r. i opowiedziała o perspektywach na obecny rok.

Reklama

Reklama

- Zakładamy 200-220 mln euro przychodów w tym roku. Generalnie naszym celem jest osiągnięcie porównywalnych wyników z ubiegłorocznymi - powiedział prezes Kristijonas Kaikaris.

W 2023 r. Novaturas miał 3,7 mln euro zysku netto wobec 0,6 mln euro straty rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 5,5 mln euro z 0,7 mln euro, zysk brutto o 41 proc. do 26,9 mln euro, a przychody o 6 proc. do 208,6 mln euro.

W ubiegłym roku Novaturas obsłużył 259 tys. klientów, co oznacza spadek o 3 proc. wobec 2022 r. Spółka tłumaczy to zwiększoną konkurencją na rynku i koniecznością zmian w programach w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

„W wyniku wojny Novaturas, chcąc zapewnić bezpieczeństwo i reagować na zachowania podróżnych, musiał tymczasowo wstrzymać wyjazdy do Jordanii i zoptymalizować program dla Egiptu”- informuje spółka. Zapowiada dalszy rozwój oraz inwestycje w infrastrukturę, w tym modernizację strony internetowej.