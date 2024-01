LW Bogdanka miała wstępnie 687,1 mln zł zysku netto w 2023 r.

Początek nowego tygodnia na globalnych rynkach walutowych jest relatywnie spokojny. Nieco więcej zmienności można było obserwować dzisiaj jedynie na wycenie japońskiego jena. Kurs USD/JPY zniżkował bowiem w ostatnich godzinach do rejonu 147,70, tylko po to, aby w późniejszych godzinach powrócić do zwyżek i na nowo przekroczyć poziom 148.