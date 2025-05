Wzrost eksportu, spadek importu

W marcu 2025 r. niemiecki eksport wzrósł o 1,1 proc., podczas gdy import spadł o 1,4 proc. w ujęciu kalendarzowym i po uwzględnieniu sezonowości w porównaniu z lutym 2025 r. Na podstawie danych wstępnych Destatis podaje również, że eksport wzrósł o 2,3 proc., a import wzrósł o 2,3 proc. w porównaniu z marcem 2024 r.

Do krajów Unii Europejskiej Niemcy wyeksportowały w marcu towary o wartości 72,3 mld euro i importowały towary o wartości 56,9 mld euro. W porównaniu z lutym 2025 r. eksport kalendarzowy i sezonowo wyrównany do krajów UE wzrósł o 3,1 proc., podczas gdy import z tych krajów spadł o 3,5 proc.Eksport towarów do krajów spoza UE wyniósł 60,9 mld euro, podczas gdy import 55,2 mld euro. W porównaniu z lutym 2025 r. eksport spadł o 1,1 proc., podczas gdy import wzrósł o 0,8 proc.. Większość niemieckiego eksportu w marcu 2025 r. trafiła do Stanów Zjednoczonych. Eksport wzrósł o 2,4 proc. w porównaniu z lutym 2025 r., a wartość wzrosła do 14,6 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 10,2 proc. do 7,5 mld euro. Eksport do Wielkiej Brytanii spadł o 2,8 proc. do 6,4 mld euro.Większość importu w marcu 2025 r. pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej; wartość importu wyniosła 14,7 mld euro i był to wzrost o 9,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 7,9 proc. do 8,1 mld euro. Import ze Zjednoczonego Królestwa spadł o 5,8 proc. do 3,2 mld euro w tym samym okresie.Eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł o 6,3 proc. do 0,6 mld euro w marcu 2025 r. w porównaniu z lutym 2025 r. i o 11,9 proc. w porównaniu z marcem 2024 r. Import z Rosji wzrósł o 9,8 proc. do 0,1 mld euro w marcu 2025 r. w porównaniu z lutym 2025 r. i o 38,6 proc. w porównaniu z marcem 2024 r.