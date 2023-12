W odpowiedzi w trakcie wtorkowej sesji notowania papierów dystrybutora części samochodowych spadały nawet o prawie 8 proc., a wyprzedaży towarzyszyły bardzo wysokie obroty.

Łącznie sprzedawane akcje stanowią ok. 3,2 proc. kapitału zakładowego spółki, a wartość sprzedanego pakietu akcji wyniosła ponad 106 mln zł.

Po rozliczeniu ARR Turzyńska Fundacja Rodzinna będzie posiadała ok. 43,6 proc. akcji spółki, a p. Andrzej Manowski zachowa ok. 0,15 proc. udziału. W ramach transakcji pozostałe akcje będące w posiadaniu powyższych akcjonariuszy zostaną objęte 540-dniowym lockup-em.

W tym roku akcje dystrybutor części samochodowych pozytywnie wyróżniają się na tle całego rynku. Przed transakcją był wyceniane ponad dwukrotnie wyżej niż na początku stycznia tego roku, a kapitalizacja spółki przekroczyła poziom 3,7 mld zł. Rynek docenił efektowną poprawę wyników Auto Partnera będącą efektem rozbudowy sieci dystrybucji i ekspansji zagranicznej. Co istotne, dystrybutorowi sprzyjał rosnący rynek napraw i utrzymujące się duże zapotrzebowanie na części na rynku wtórnym. Po trzech kwartałach 2023 roku dystrybutor wypracował 2,73 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o ponad 30 proc. lepszym w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r., EBITDA zwiększyła się rok do roku o blisko 14 proc., do 268,6 mln zł, a zysk netto wzrósł o ponad 10 proc., osiągając 172,8 mln zł.