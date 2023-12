Akcjonariusze Auto Partner chcą sprzedać ok. 3,2% akcji w ramach ABB

Turzyńska Fundacja Rodzinna w organizacji i Andrzej Marcin Manowski poinformowali Auto Partner, że rozpoczną proces budowy księgi popytu na oferowane przez nich do sprzedaży ok. 4 175 000 akcji spółki, stanowiących ok. 3,2% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do tyluż w ogólnej liczbie głosów, w ramach ABB, podała spółka.