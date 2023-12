Wartości transakcji nie podano, ale zapewne jest to kwota znacząca, ponieważ Velvet Care to duży gracz rynkowy. Trafił do portfela Abrisu w 2018 r. w wyniku przejęcia od funduszu Avalon. W trakcie inwestycji Abrisu, Velvet Care mocno urósł. Zwiększył sprzedaż 2,5-krotnie, a wynik EBITDA ponad pięciokrotnie. Również ponad pięciokrotnie rozwinął eksport. Jak podaje Abris – wyniki i inwestycje Velvetu przewyższyły pierwotne plany. Velvet rozwijał się zarówno organicznie, jak i przez przejęcia. Trzy lata temu sfinalizował akwizycję firmy Moracell, największego producenta papierowych artykułów higienicznych w Czechach.

Obecnie Velvet Care zatrudnia ponad 850 pracowników w zakładach produkcyjnych w Kluczach i Žabčicach oraz w biurze handlowym w Warszawie. Produkty firmy są sprzedawane w około 30 krajach.

Spółka deklaruje, że nie zwolni tempa rozwoju. Zamierza aktywnie uczestniczyć w dalszej konsolidacji rynku papierniczego. Chce poszukiwać możliwości ekspansji także poza Europą Środkową.

- Szeroka oferta podstawowych produktów zapewnia spółce odporność oraz stabilność przepływów pieniężnych podczas spowolnień makroekonomicznych. Jednocześnie rynki, na których działa, charakteryzują się silnymi, długoterminowymi tendencjami wzrostowymi, a rosnące dochody napędzają popyt na produkty zarówno podstawowe, jak i premium. Nasz plan budowania wartości będzie skupiał się na wzmacnianiu dotychczasowej pozycji spółki przy jednoczesnej kontynuacji ekspansji na inne główne rynki europejskie – tak transakcję skomentował Milorad Andelic, członek zarządu Partners Group.