W III kwartale br. Aplisens zanotował 10,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o 28 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o prawie 27 proc., do 12,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 45,6 mln zł i były o prawie 9 proc. wyższe niż przed rokiem.

- Zanotowaliśmy historycznie rekordowe wyniki kolejny kwartał z rzędu. Ponownie zaważyło na tym umiejętne wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych przy dużej liczbie zamówień i przeniesienie na naszych odbiorców wzrostu kosztów. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 42,9 proc., czyli o prawie 3 proc. więcej rdr. Podtrzymuję jednak opinię, iż w końcówce roku nie uda się utrzymać tak dużej dynamiki wzrostowej, bowiem od września br. obserwujemy wyraźny spadek ilości wpływających do spółki zamówień - wyjaśnia Adam Żurawski, prezes Aplisensu.

Po trzech kwartałach 2023 r. br. Aplisens wypracował 28,5 mln zł syku netto, co oznacza wzrost o 46 proc. względem analogicznego okresu 2022 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 126 mln zł, o prawie 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Pomimo nadal niesprzyjającego otoczenie grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach, poza WNP, realizując po trzech kwartałach w zależności od rynków od 80 do 94 proc. założeń strategii na lata 2023-2025. - Pomimo spowolnienia gospodarczego, które obserwujemy w niektórych krajach UE i zdecydowanie mniejszej ilości zamówień napływających do spółki od września, sądzę, że zrealizujemy z lekką nawiązką tegoroczne cele założone w strategii rozwoju na lata 2023-2025 - ocenia prezes.

Opublikowana w marcu tego roku strategia Grupy Aplisens zakłada m.in. wzrost zysku EBITDA do około 47 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do ok. 180 mln zł w perspektywie do 2025 r. Roczna dynamika wzrostu ma zwiększać się w latach 2023 -2025 odpowiednio o 11, 12 i 13 proc.