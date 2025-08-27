Coraz więcej bogatych nad Wisłą. Co robią z pieniędzmi?

Z wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że w 2025 r. nasz nominalny PKB wzrośnie do 980 mld dol. z 910 mld dol. w 2024 r. Tym samym wskoczymy do grona 20 najbogatszych państw na świecie, wypychając z niego Szwajcarię. Wedle szacunków w 2026 r. nasz PKB może po raz pierwszy w historii przekroczyć 1 bln dol.

Oczywiście w przeliczeniu na głowę mieszkańca, aż tak dobrze nie wypadamy, cały czas jednak się bogacimy.

Rośnie majątek Polaków

Potwierdza to analiza firmy doradczej EY-Parthenon, do wyników której „Rzeczpospolita” dotarła jako pierwsza. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób posiadających w Polsce majątek powyżej 400 tys. zł zwiększyła się ponad trzykrotnie, do 4 mln. Osoby te zakumulowały około 62 proc. całego majątku w kraju. Liczba osób z majątkiem przewyższającym 4 mln zł wzrosła przy tym dwukrotnie, z ok. 50 tys. do ok. 100 tys. Według EY sprawia to, że szybko rośnie zapotrzebowanie na usługi finansowe pomagające klientom zarządzać, chronić i pomnażać ich majątek.

– Oczekuje się, że dynamika wzrostu segmentu Wealth & Asset management w Polsce będzie wysoka w kolejnych latach i będzie nadrabiać zaległości do innych krajów europejskich. Istotnie rośnie zapotrzebowanie na proaktywne doradztwo, idące w kierunku kompleksowego wspierania klientów w zarządzaniu ich majątkiem, świadome i spersonalizowane ustalanie z klientem jego długoterminowych celów, uwzględniające jego styl życia, sytuację rodzinną – komentuje Mateusz Stępiński, dyrektor w EY-Parthenon.

Z analizy EY-Parthenon wynika, że chociaż oszczędności gospodarstw domowych w Polsce znacznie wzrosły, to nasz region wciąż wyraźnie częściej stawia na gotówkę i depozyty (ok. 50 proc. udziału w strukturze oszczędności), co odróżnia nas od takich krajów jak Hiszpania (35 proc.) czy Włochy (26 proc.). Eksperci finansowi i rynek przewidują jednak, że czeka nas stopniowe zbliżanie się do poziomów obserwowanych w innych krajach europejskich – dla przykładu, w 2024 r. Polacy zainwestowali rekordową sumę w fundusze inwestycyjne.