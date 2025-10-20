Z początkiem nowego tygodnia na krajowy parkiet wrócili kupujący, wykorzystując poprawę globalnych nastrojów. Po godzinie handlu odradzający się popyt wyniósł indeks WIG20 około 1,6 proc. nad kreskę. Inwestorów handlujących na krajowym rynku do zakupów przekonały pozytywne nastroje na pozostałych europejskich giełdach, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli do zakupów akcji przecenionych w minionym tygodniu. Kolor zielony zdecydowanie przeważa zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach, jak i rynkach z naszego regionu. Efektowne zwyżki miały miejsce także na azjatyckich parkietach. Złagodzenie stanowiska prezydenta USA w sprawie ceł, dające nadzieję na amerykańsko-chińskie porozumienie, wniosło nieco więcej optymizmu na rynkach i sprawiło, że inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa.