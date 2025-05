Zmiany w składaniu zleceń PKC i PCR. Do wszystkiego można się przyzwyczaić

W podobnym tonie wypowiadają się inne osoby związane z rynkiem.

– Początki z nowym podejściem do zleceń PKC i PCR mogą być trudne szczególnie dla inwestorów indywidualnych, którzy chyba jeszcze nie mają świadomości, jakie zmiany ich czekają. Myślę, że wiele osób wciąż ma przeświadczenie, że nic się nie zmieni. Trudno to nazwać rewolucją. W dłuższym terminie raczej liczę na pozytywne efekty związane z potencjalnie niższą liczbą równoważeń, które mogą wywoływać zlecenia PKC/PCR – mówi kolejny z naszych rozmówców.

Czekanie na system

Nie zmienia to jednak faktu, że rynek czeka już na nowy system i liczy, że przyczyni się on do większego zainteresowania naszym parkietem zagranicznych inwestorów.

– Istotniejszym elementem, z punktu widzenia wdrożenia nowego systemu GPW, jest obietnica większej wydajności i przepustowości systemu. A to jest konieczne, jeżeli chcemy dalej podążać ścieżką rozwoju warszawskiej giełdy, która ma zaprowadzić GPW do pozycji niekwestionowanego lidera tej części Europy – mówi Choromański. – W Santander BM doskonale widzimy, jak w ostatnich latach zwiększyła się intensywność handlu i jak wzrosła liczba wysyłanych komunikatów do GPW. Wszyscy uczestnicy rynku widzieli też, jak w kwietniu przy bardzo dużej zmienności rynków pojawiły się problemy z wydajnością UTP. Nowy system do handlu to warunek konieczny dla GPW, żeby stała się niepodważalnym centrum finansowym regionu, do czego z pewnością aspiruje i trudno sobie wyobrazić, żeby to się nie ziściło. Argumentów ma mnóstwo. Niech wydajny system giełdowy będzie kolejnym z nich – podkreśla.

Według harmonogramu start WATS-u przewidziany jest na 10 listopada. Obecnie rynek znajduje się w kluczowym momencie projektu. O ile bowiem sam system po stronie GPW jest gotowy, o tyle przygotować muszą się do niego także domy maklerskie. – Jesteśmy w fazie dostarczania przez firmy zewnętrzne oprogramowania maklerskiego dostosowanego do systemu, ale wciąż jednak przed zasadniczą fazą testów – mówił nam na początku miesiąca Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.