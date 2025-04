Transakcja została opłacona z kapitałów własnych Skarbiec Holding. - Przejęcie Noble Securities ma fundamentalne znaczenie dla budowy pozycji rynkowej Skarbiec Holding. Akwizycja ta pozwala na znaczące poszerzenie oferowanej przez grupę Skarbiec gamy produktów i usług o charakterze inwestycyjnym – podkreśla Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI. – Mamy powody do zadowolenia. Kupiliśmy wartościowy podmiot, o czym świadczą zarówno jego wyniki finansowe, renoma rynkowa, a także perspektywiczna specjalizacja jaką jest obecność m.in. na rynku obrotu energią – dodaje Szulec.

Reklama

Skarbiec kupuje Noble Securities

Skarbiec Holding umowę na przejęcie domu maklerskiego Noble Securities podpisał pod koniec października 2024 r. W grudniu 2024 r. zastrzeżeń do transakcji nie zgłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W marcu 2025 r. doszło do zatwierdzenia sprzedaży Noble Securities przez sędziego komisarza kierującego postępowaniem upadłościowym Getin Noble Banku (w skład masy upadłościowej GNB wchodzą m.in. aktywa Noble Securities). Na początku kwietnia 2025 r. zgodę na przeprowadzenie transakcji udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego, zamykając tym samym proces formalnoprawny niezbędny do sfinalizowania przejęcia Noble Securities przez Skarbiec Holding. - Dywersyfikacja i wzrost źródeł przychodów grupy Skarbiec, a także uzyskanie synergii kosztowych to niezaprzeczalne atuty płynące z pozyskania domu maklerskiego Noble Securities – zaznacza Piotr Szulec. – Wierzymy też, że wsparcie grupy Skarbiec pozwoli na zwiększenie aktywności domu maklerskiego zarówno na tych rynkach, na których jest już obecny, jak i w nowych obszarach biznesu. Będziemy m.in. pracować nad digitalizacją usług domu maklerskiego na polu sprzedaży szeroko pojętej gamy produktów i usług finansowych, bardzo poważnie traktujemy też umacnianie pozycji Noble Securities w obszarze transakcji organizowanych przez Towarową Giełdę Energii – informuje Szulec.

Co sprzedaż Noble Securities oznacza dla wierzycieli Getin Noble Banku?

W opinii Marcina Kubiczka, syndyka Getin Noble Banku, sfinalizowanie transakcji jest dobrą wiadomością dla wierzycieli banku, a także dla rynku finansowego i polskiej gospodarki. - Dla masy upadłości największe znaczenie ma sprzedaż majątku i pozyskanie środków, które pozwolą zaspokoić część wierzytelności. Dla krajowego systemu gospodarczego to z kolei „uwolnienie” cennego aktywu, które pod skrzydłami prężnego holdingu będzie mogło rozwijać swój biznes. W dłuższej perspektywie nie byłoby to możliwe w strukturze upadłego banku – zaznacza Marcin Kubiczek.