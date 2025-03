Co najmniej jedna firma z portfela Funduszu trafi na naszą giełdę

Parafrazując słynny cytat, nie pytajcie, co rynek kapitałowy może zrobić dla PFR, powiedzcie, co Polski Fundusz Rozwoju może zrobić dla giełdy.

PFR jest szeroko powiązany z rynkiem kapitałowym. Z jednej strony są to inwestycje, choćby funduszowe (w tym obszarze jesteśmy największym inwestorem instytucjonalnym, mamy obecnie około 80 inwestycji realizowanych przez PFR Ventures). Druga strona to część oszczędnościowa. PFR jest przecież tą instytucją, wokół której zostały zbudowane PPK i aktywnie kontrybuujemy do rozwoju PPK.

Na początku roku zapowiadaliście przegląd waszych inwestycji i być może również wychodzenie z nich, także w formule IPO. To są tylko zapowiedzi czy realny plan?

To kolejne połączenie z rynkiem kapitałowym. Przegląd inwestycji portfelowych został zakończony w grudniu ubiegłego roku, ale jeszcze nie chcemy się dzielić jego wynikami. Wnioski na razie wykorzystujemy wewnętrznie. Mogę zdradzić, że mają one zdynamizować zarządzanie portfelem. Chcielibyśmy względem naszych aktywów stosować zróżnicowane podejście. W części aktywów strategicznych, ważnych dla Polski, będziemy stosowali dłuży horyzont inwestycyjny, ale też określiliśmy takie, które będą w naszym portfelu przez krótszy okres.

W tej drugiej części o jakich aktywach mówimy? Czy możemy zakładać, że na giełdzie pojawi się w tym roku spółka z portfela PFR?

Proces IPO zajmuje sporo czasu. My jednak już jakiś czas temu podjęliśmy przygotowania i zapewne w drugiej połowie roku będziemy to komunikować rynkowi. Jesteśmy otwarci na różne modyfikacje w ramach naszego portfela. Myślę, że przynajmniej jedna spółka z naszego portfela pojawi się na GPW.

A w których branżach zakładacie dłuższy horyzont inwestycyjny?

Na razie nie chcemy jeszcze dzielić się szczegółami naszej analizy portfelowej. Mogę zapewnić, że będzie ona brana pod uwagę przy naszych decyzjach inwestycyjnych w kolejnych miesiącach.

Idąc tropem decyzji inwestycyjnych PFR, odpowiedzi należy szukać w ogłoszonej ostatnio strategii? Tam na pierwszym miejscu była transformacja energetyczna.

Kierunki w pewnym sensie zapowiadają strategię, którą przygotowujemy w tym roku i która ujrzy światło dzienne zapewne w grudniu albo w styczniu przyszłego roku. Pięć kierunków strategicznych, które zaprezentowaliśmy w ubiegłym miesiącu, pokazuje sposób naszego rozumowania o ewolucji portfela PFR w zakresie nowych inwestycji. Mowa o transformacji energetycznej, ekosystemie innowacji, międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, rozwoju rynku kapitałowego w kilku segmentach, ale też celu związanym z obronnością. Właśnie w tych pięciu kategoriach chcemy się poruszać. Mają być one priorytetowe z punktu widzenia PFR. Finalne ich zdefiniowanie zapewne nastąpi jednak w ramach pełnej strategii Grupy Kapitałowej PFR.