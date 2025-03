Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu: Deregulacja też dla rynku kapitałowego

Tymczasem cała Unia Europejska szuka sposobu na rozruszanie, na uruchomienie prywatnego kapitału biznesu.

Jeżeli już z jakichś powodów mielibyśmy utrzymać podatek bankowy, to opodatkujmy pasywa, a nie aktywa. Zachęćmy banki do udzielania kredytów, bez tego żadna inwestycja prywatna po prostu się nie uda. Cały sposób prowadzenia biznesu polega na tym, by w umiejętny sposób połączyć kapitały własne z finansowaniem bankowym bądź z obligacjami korporacyjnymi.

W jaki jeszcze inny sposób deregulacja zachęci polski biznes do inwestowania?

My postulujemy „Unia Europejska plus zero”, w tym sloganie chodzi o to, aby dokonując implementacji dyrektyw unijnych, nie dodawać niczego, co staje się radosną twórczością polskich urzędników albo polityków i pogarsza warunki, w których konkurują polskie przedsiębiorstwa, bo każda dodatkowa linijka oznacza ograniczenia, których nie mają nasi konkurenci z Francji, Włoch czy Niemiec. Ale postulujemy też, by te dyrektywy, które powinny być wdrożone, zostały wdrożone, jak np. Marketing Crypto Access. Polska do dziś jej nie wprowadziła, co oznacza, że wszyscy, którzy próbują swoich sił na rynku kryptoaktywów, nie mają możliwości robienia tego na polskim rynku. Wychodzą więc do tych krajów UE, które już tę dyrektywę wdrożyły.

Jakie są dzisiaj nastroje do inwestowania w zbrojenia w Polsce i czy deregulacja mogłaby coś zmienić? Jest szereg polskich firm, które całkiem dobrze radzą sobie w segmencie zbrojeniowym, szlandarowym przykładem jest WB Electronics, która dostarcza zarówno drony, jak i systemy sterowania elektronicznego dla wojska. Myślę, że najważniejsze jest przełamanie pewnych stereotypów i znowu do tego nie trzeba wprowadzać zmian ustawowych. W ostatnich latach szereg instytucji finansowych miało zapisane w swoich statutach, że nie finansują m.in. przemysłu zbrojeniowego. To się musi zmienić. Takie zapowiedzi płyną również ze strony banków.

Ale czy polskie firmy byłyby chętne do inwestowania w obronność?

Byłyby chętne, mają nawet postulat, żeby wydatki na zbrojenia były alokowane również w firmach prywatnych, które mają kompetencje, moce przerobowe i są chętne. Nie tylko w państwowych gigantach typu PGZ. Jest dużo firm, które operują na fragmencie rynku, który mógłby być nazwany „dual use”, więc dla nich przestawienie się z produkcji cywilnej na produkcję na potrzeby wojska jest stosunkowo łatwe. Trzeba im dać szansę, a szansą są przede wszystkim kontrakty wojskowe czy też kontrakty, które będą objęte przetargami Ministerstwa Obrony Narodowej, bo one będą mogły być podstawą finansowania tych firm. Potrzebna jest też zmiana nastawienia instytucji finansowych, aby mogły finansować firmy, które chcą kooperować z sektorem militarnym.

Czy tego też będą dotyczyć pomysły deregulacji?

Myślę, że tak, rozmawiamy o tym. Przed rokiem w ramach tych czterech organizacji, które dzisiaj wspierają projekt „sprawdzamy”, zwróciliśmy się z apelem do premiera Kosiniaka-Kamysza w sprawie włączenia prywatnego polskiego biznesu do wysiłków zbrojeniowych Polski, również w procesie zdobycia odporności społeczeństwa na zagrożenie wojskowe, ale także na wynikające z katastrof naturalnych.