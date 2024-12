Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2027 r. Ich oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,8%, a kupon będzie wypłacany co sześć miesięcy. Są to obligacje niezabezpieczone. PHN będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Oferta obligacji serii E spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku. Tak wysoka nadsubskrypcja ze strony inwestorów jest dla nas potwierdzeniem, że zauważyli oni pozytywne zmiany w Grupie PHN i zaufali naszym planom. Sukces tej emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą konkurencję ze strony innych emitentów i osiągniętą przy tym marżę. Cieszę się, że zostaliśmy docenieni przez inwestorów. To budujące przy planowaniu kolejnych inwestycji, na realizację których będziemy potrzebowali kapitału" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grotek, cytowany w komunikacie.

Banki obsługujące program emisji obligacji to PKO Bank Polski, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska oraz mBank.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.