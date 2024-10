Cinkciarz.pl pozywa sześć banków za zmowę bankową

Conotoxia pozywa mBank

Wcześniej Conotoxia zapowiedziała, że w najbliższym czasie wystąpi na drogę sądową przeciwko mBankowi, domagając się odszkodowania w wysokości co najmniej 1 miliarda złotych. "Przygotowywane są dokumenty dotyczące tej bulwersującej sprawy. Podstawą pozwu będzie bezprawne utrudnianie dostępu do rynku, w tym w ostatnim czasie odmowa udzielenia gwarancji bankowej, pomimo że spółka posiadała na nią pełne pokrycie we własnych środkach. mBank S.A. będąc świadomy, że uzyskanie gwarancji stanowi jedno z zaleceń pokontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), odmówił jej udzielania, powołując się na rzekomą konkurencyjność Conotoxia sp. z o.o. jako krajowej instytucji płatniczej" - napisano w komunikacie.

Oprócz tego spółka poinformowała o bezprawnym zablokowaniu jej rachunków bankowych przez mBank, co skutkowało uniemożliwieniem dostępu do środków nie tylko samej spółki, ale przede wszystkim uniemożliwieniem klientom dostępu do ich własnych środków. "Zablokowane zostały konta przeznaczone wyłącznie do operacji finansowych z klientami – tzw. clients funds. Klienci nie mogli zatem nie tylko wypłacać środków, ale także wpłacać depozytów na konta, co narażało ich na niekontrolowane zarządzanie otwartymi pozycjami na rynku (brak możliwości depozytu oznacza brak możliwości zwiększenia marginu, co prowadzić może do automatycznego zamknięcia transakcji na stracie). Działanie mBank S.A. spowodowało także brak możliwości wywiązania się przez Conotoxia Ltd. z ustawowego obowiązku wypłaty środków w ciągu 24h i skutkowało koniecznością obsługi klienta poprzez banki zagraniczne (generującej gigantyczne koszty prowizji)" - napisano.

Conotoxia zamierza w związku z tym wystąpić z pozwem przeciwko mBankowi, domagając się odszkodowania w wysokości 500 mln zł. Jak poinformowała, odpowiednie zawiadomienia zostaną złożone do UOKiK oraz prokuratury.