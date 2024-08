Rok temu Deloitte dostało czerwone światło. Ale i tak może działać

To bezprecedensowa sytuacja w historii krajowego rynku audytu. Jeszcze rok temu wydawało się, że w branży dojdzie do rewolucyjnych przetasowań, po tym jak PANA zakazała firmie Deloitte Audyt (była audytorem GetBacku) badania sprawozdań finansowych na trzy lata. Strony rozpoczęły sądową potyczkę. Zapytaliśmy Deloitte, jaki jest obecnie status tej sprawy, ale – mimo ponowienia pytań – nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Sądowa batalia

Z informacji zebranych przez naszą redakcję wynika, że Deloitte obecnie jest w sądowej potyczce górą. Po tym jak audytor zaskarżył decyzję PANA, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 18 października 2023 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Stwierdził, że wykonanie decyzji PANA na tym etapie doprowadziłoby do „wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków”. Innymi słowy, po ewentualnym uchyleniu decyzji przez sąd, spółce Deloitte trudno byłoby odzyskać dawną pozycję rynkową. Straciłaby lokale, pracowników i klientów. Na tę decyzję z kolei zażalenie złożyła PANA.Tym razem sprawa trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– W dniu 19 grudnia 2023 r. NSA oddalił zażalenie – poinformował nas Jarosław Czarnota, główny specjalista wydziału informacji sądowej NSA. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego są prawomocne z chwilą ich podjęcia, gdyż nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze.

– Postanowienie NSA dotyczyło orzeczenia WSA wydanego w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji i nie rozstrzyga sprawy ze skargi na decyzję Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – podkreślił przedstawiciel NSA.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego potwierdza, że taki właśnie jest obecnie status sprawy: decyzja nadzorcy pozostaje w mocy, ale jej wykonanie jest wstrzymane postanowieniem WSA.