W trakcie dzisiejszej sesji europejskie indeksy kontynuowały wczorajsze wzrosty. Najmocniej wybija się DAX, który rośnie aż o 1,4%. W indeksie najmocniej zyskuje Infineon. Spółka obniżyła swoje prognozy na ten rok, potwierdzając tym samym nastawienie rynku do półprzewodników. Ze względu na dużą ekspozycję na rynek pojazdów elektrycznych spółka ma obecnie problemy z popytem związanym z cyklicznością działalności. Jednocześnie, obniżka prognoz okazała się niższa niż przewidywali inwestorzy, a ich uwaga zwróciła się z jednej strony na informacje o programie cięcia kosztów w spółce, a z drugiej na sygnały odnośnie dobijania do dna cyklicznego. Stąd inwestorzy widzą już potencjał do odbicia w dłuższej perspektywie, co objawia się dwucyfrowym wzrostem kursu akcji.