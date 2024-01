Szef GPW nie ukrywa, że 2023 r. był udanym okresem. - Był to ze wszech miar bardzo dobry rok dla GPW. Mieliśmy wyższe obroty niż przed pandemią COVID-19. WIG20 spośród wiodących indeksów świata zachowywał się najlepiej – w ciągu ostatnich 12 miesięcy urósł o ponad 1/3 i już podczas wakacji był najlepszym indeksem. Utrzymaliśmy pozycję w pierwszej piątce pod względem płynności w Europie. Pod względem obrotów jesteśmy w pierwszej dziesiątce wśród giełd narodowych, natomiast uwzględniając wszystkie platformy obrotu w Europie jesteśmy w okolicach pierwszej 20-tki. Pozostaliśmy też liderem w regionie z ponad 50 proc. udziałem w obrotach na rynku kasowym i ponad 90 proc. udziałem w obrotach na rynku instrumentów pochodnych — podkreśla Marek Dietl, prezes GPW. Optymistycznie zapatruje się on także na 2024 r.

Reklama

Czytaj więcej Inwestycje Prezes GPW: Uwaga na wysoki dług USA w 2024 roku Trzy kwartały za nami, każdy z ponad 100 mln zł przychodów. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Czwarty kwartał też zapowiada się dobrze. Jest szansa na bycie w czołówce historycznych wyników przychodowych – mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

- Rok 2024 będzie upływał pod znakiem szczególnie tych branż, które są pośrednim lub bezpośrednim beneficjantem środków unijnych. Do tego bardzo dużą rolę będzie odgrywała polityka gospodarcza rządu. Wiemy już z zapowiedzi, że utrzymane będą wszelkie programy socjalne. Natomiast ewentualne obniżki kwoty wolnej od podatku również doprowadzą do tego, że dochód rozporządzalny Polaków będzie wyższy, co pozwoli lepiej rozwijać się tym biznesom, które obsługują konsumentów. Musimy także być bardzo uważni i obserwować jak dalej będą przebiegać procesy inflacyjne - dodaje Marek Dietl.