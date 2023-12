Zakaz dla Deloitte. Takiej sytuacji w historii polskiego audytu jeszcze nie było

Polska Agencja Nadzoru Audytowego nie odpuszcza. Odwołała się od postanowienia sądu, ale na razie decyzja o wstrzymaniu trzyletniego zakazu dla firmy Deloitte Audyt pozostaje w mocy.

Reklama

Zawirowania związane z karą dla Deloitte Audyt po aferze GetBacku raczej szybko się nie zakończą. Akta sprawy wraz z zażaleniem złożonym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego – dowiedział się „Parkiet”.

Legislacyjny maraton

Uporządkujmy fakty: kilka miesięcy temu PANA nałożyła na Deloitte Audyt karę trzyletniego zakazu badania sprawozdań finansowych. Jednak w październiku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Agencji. Uzasadnił to tym, że późniejsze ewentualne uchylenie decyzji PANA przez sąd administracyjny nie miałoby już dla skarżącej spółki istotnego znaczenia. To de facto otworzyło jej drogę do prowadzenia normalnej działalności. Przy czym w tzw. międzyczasie część jej klientów (w tym największa polska spółka giełdowa, Orlen) zdecydowała się na zmianę firmy audytorskiej. Okazuje się, że PANA z decyzją WSA się nie zgadza.

– Polska Agencja Nadzoru Audytowego 26 października złożyła zażalenie na postanowienie Sądu z 18 października 2023 r. wstrzymujące wykonanie zaskarżonej decyzji w zakresie nałożenia kary zakazu świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu – poinformował nas Dominik Niewirowski, zastępca kierownika sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ruch PANA nie zmienia jednak faktu, że wcześniejsza decyzja WSA pozostaje w mocy. Deloitte ocenia, że kara Agencji pozostaje bez precedensu w kontekście podejścia regulatorów do nakładania kar na audytorów w innych krajach europejskich. Katarzyna Nowak z biura prasowego podkreśla, że Deloitte podtrzymuje deklarację obrony dobrego imienia firmy i jej pracowników.