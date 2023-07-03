Sprawa została zainicjowana przez prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona oraz 10 innych stanów i dotyczyła wykorzystywania inicjatyw zrównoważonego inwestowania do manipulowania rynkiem węgla oraz wywierania wpływu na produkcję sektora energetycznego w USA. Co ciekawe, w pozwie wymieniono również dwie inne globalne firmy: BlackRock i State Street, które jednak ugody nie zawarły i stanowczo odrzucają stawiane im zarzuty. Na mocy ugody Vanguard nie może nakłaniać spółek portfelowych do redukcji emisji ani używać groźby sprzedaży akcji jako narzędzia nacisku. Zobowiązał się również do opuszczenia PRI oraz do zaoferowania inwestorom większej elastyczności w głosowaniach pełnomocniczych.

