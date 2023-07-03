Inwestorzy handlujący w Warszawie mogli odetchnąć po burzliwym poniedziałku, gdy rynkami zawładnęły obawy związane z niekontrolowanym wzrostem cen ropy. Na fali odradzającego się popytu już na starcie handlu WIG20 został wyniesiony ponad 2 proc. nad kreskę i nie oddał przewagi już do samego końca sesji. Popyt wspierały optymistyczne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli po akcje przecenione w trakcie poprzednich sesji, co przełożyło się na całkiem solidne 2-3 proc. wzrosty indeksów.

