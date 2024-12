Coraz dłuższy dzień inwestora

Zwiększono liczbę realizacji transakcji, wprowadzono wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie analizy danych do prognozowania trendów rynkowych i identyfikacji nieprawidłowości oraz zwiększono bezpieczeństwo obrotu poprzez mechanizmy ochrony przed cyberatakami i oszustwami finansowymi. A przy okazji w ramach poprawy możliwości handlu wydłużono czas sesji o 30 minut do 15.30. Tym samym giełda w Tokio, to kolejna platforma obrotu, która w ostatnim czasie wydłużyła handel instrumentami finansowymi.

W 2023 roku giełdy amerykańskie NYSE oraz NASDAQ wydłużyły fazy transakcji przed- (pre-market) oraz posesyjnych (after-market). Przedstawiciele obydwu parkietów uzasadniali decyzje potrzebą dostosowania do różnic czasowych w globalnych rynkach. Zgodnie z tymi zasadami obrót przed sesję zaczyna się już o 4.00 – poprzednio było to trzy godziny później, handel zaś po sesji został wydłużony do 20.00, co ma pozwolić inwestorom reagować na dane i wiadomości, które pojawiają się po zakończeniu głównych sesji giełdowych. Ponadto zmiany te mają na celu zwiększenie dostępności rynku oraz elastyczności handlu, szczególnie w kontekście rosnącej roli handlu algorytmicznego, a także globalizacji rynków finansowych.

W Azji obok giełdy w Tokio, zmiany w godzinach handlu w obrocie niektórymi instrumentami wprowadziła giełda w Hongkongu. Zgodnie z nowymi zasadami od 2023 roku obrót kontraktami terminowymi kończy się o 18.00, co według giełdy ma służyć dostosowaniu do obrotu realizowanego na globalnych rynkach, zwłaszcza w kontekście kontraktów na surowce. Ponadto nowe godziny obrotu to ukłon w stronę inwestorów międzynarodowych, których aktywność na tym rynku ciągle w Hongkongu rośnie.

Natomiast w Europie giełda w Londynie w 2020 roku przesunęła z 8 na 7 rozpoczęcie fazy przed sesją oraz wydłużyła o 45 minut do 17.15 fazę po sesji. W ramach eksperymentu w 2022 roku przeprowadzono testowe wydłużenie sesji w ramach handlu instrumentami związanymi z kryptowalutami na rynku pozagiełdowym, co miało na celu umożliwienie lepszej synchronizacji z rynkami amerykańskimi i azjatyckimi. Zmiany w tym zakresie jednak ostatecznie nie zostały wprowadzone.

Ponad siedem lat temu zmodyfikowano fazy przed i po sesji na rynku Euronext. Rozpoczęcie składania zleceń zaczyna się już o 7.15, obrót zaś posesyjny trwa od 17.30 do 20.00. Dodatkowo wydłużone godziny obrotu na tych rynkach obowiązują w przypadku kontraktów terminowych na indeksy, surowce i waluty. Obecnie obrót tymi instrumentami trwa do 22.00, a ma to zapewnić inwestorom z tego regionu Europy reagowanie na to, co się dzieje na rynkach amerykańskich, które zamykają się dokładnie o tej samej godzinie. Taki sam harmonogram sesji obowiązuje na giełdzie niemieckiej. Obrót akcjami trwa od 9 do 17.30, instrumentami zaś pochodnymi na parkiecie Eurex można handlować od 8 do 22.