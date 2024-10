Nowe obowiązki i nowe wątki w transakcjach M&A

Szczególnie istotne w kontekście omawianych zmian jest wskazanie, że częściowa realizacja obowiązków z dyrektywy będzie dotyczyć również firm, które nie są samodzielnie objęte obowiązkami z zakresu raportowania ESG, a jedynie współpracują z takimi podmiotami. Wynika to z faktu, że podmioty zobowiązane muszą ujawnić łańcuch powiązań z firmami współpracującymi, np. podwykonawcami czy dostawcami. Tym samym zostaną one wciągnięte w proces pozyskiwania informacji na potrzeby raportów.

Identyfikacja podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG nie rozstrzyga jeszcze kwestii ryzyk związanych z niewywiązaniem się z tych obowiązków. Ryzyka w tym zakresie nie ograniczają się bowiem wyłącznie do regulacji, co wskazano na początku. W przypadku braku zgodności raportowania ESG równie istotne może być ryzyko utraty reputacji czy ograniczonego dostępu do finansowania.

W obszarze ryzyka prawnego warto jednak zacząć od podkreślenia, że jakiekolwiek kary będą miały swoje źródło wyłącznie w przepisach krajowych. Regulacje unijne nie zawierają żadnych samodzielnych norm w tym zakresie. Nie bez znaczenia jest jednak użyty tu czas przyszły, ponieważ na razie przepisy wdrażające dyrektywę CSRD pozostają na etapie prac sejmowych. Niemniej jednak zakładając, że będą one podobne do aktualnego projektu, to podstawowym źródłem sankcji za naruszenie przepisów dotyczących raportowania ESG dla większości podmiotów (w przypadku podmiotów regulowanych odpowiedzialność może mieć bardziej rozbudowany charakter) będą przepisy ustawy o rachunkowości, gdzie brak realizacji wskazanych obowiązków będzie obarczony ewentualną grzywną lub karą ograniczenia wolności. W efekcie za niedochowanie obowiązków związanych z ESG będą odpowiadać przede wszystkim kierownicy jednostek, a zasądzona grzywna będzie mogła wynosić nawet 30 mln PLN.

Podobieństwo pomiędzy sprawozdawczością finansową a raportowaniem ESG, w tym techniczne aspekty zgłaszania (takie jak raportowanie za rok obrotowy czy weryfikacja przez biegłego rewidenta), pozwala wnioskować, że z perspektywy transakcyjnej sprawozdawczość ESG będzie mogła być przedmiotem podobnych środków alokacji ryzyka jak sprawozdawczość finansowa, tzn. oświadczeń i zapewnień lub klauzul indemnizacyjnych. Należy przy tym pamiętać, że ESG to nie tylko raporty, ale również zgodność z regulacjami specyficznymi dla działalności danego podmiotu, co powinno być właściwie zbadane w ramach badania due diligence i ujęte w dokumentacji transakcji.

Wejście w życie regulacji dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju odbywa się według trzystopniowego harmonogramu wdrożenia, zaplanowanego na lata 2025–2029, jednak spółki interesu publicznego, które dotychczas podlegały obowiązkom z zakresu raportowania niefinansowego, będą musiały złożyć pierwsze raporty, zgodne z wymaganiami dyrektywy CSRD już za 2024 r. Sprawozdawczość ESG jest faktem, z którym należy się liczyć i nie można go ignorować.