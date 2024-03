DORA – kluczowe wyzwania w zakresie odporności cyfrowej dla instytucji finansowych

Wymaga to systematycznych programów szkoleń i kampanii podnoszących świadomość pracowników na temat cyberbezpieczeństwa, zwracając uwagę na specyficzne zagrożenia branży finansowej. Warto rozważyć wdrożenie programów świadomości, informujących pracowników o aktualnych zagrożeniach i praktykach bezpieczeństwa

Ochrona Aktywów i Zaufania Klientów

Instytucje finansowe przechowują ogromne ilości danych klientów oraz zarządzają ich aktywami. Brak odpowiedniej ochrony może skutkować utratą wartościowych aktywów, roszczeniami ze strony klientów, czy co najmniej utratą ich zaufania. W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej skomplikowanym środowisku cyfrowym, niezależnie od sankcji związanych z niedostosowaniem do wymogów rozporządzenia DORA, brak prawidłowego wdrożenia adekwatnej do specyfiki działalności instytucji strategii odporności cyfrowej stanowiłby postępowanie zwyczajnie nieodpowiedzialne.

DORA jako katalizator zmian

Skala wyzwania związanego z koniecznością dostosowania do wymogów rozporządzenia DORA nie jest jednakowa dla wszystkich instytucji finansowych. Dla podmiotów, które na liście priorytetów wysoko stawiały dotychczas kwestie odporności cyfrowej, dbały o rozwój świadomości zagrożeń, regularnie analizowały poziom ryzyka ICT, stosowały mechanizmy mitygujące te ryzyka, a przede wszystkim z należytą starannością podchodziły do wypełniania wymogów wynikających nie tylko z przepisów powszechnie obowiązujących, ale także stanowisk i wytycznych nadzorczych (EBA, ESMA, EIOPA, KNF), dostosowanie się do obowiązków wynikających z nowej regulacji z pewnością będzie wiązało się z wysiłkiem dla całej organizacji, ale nie powinno stanowić rewolucji względem dotychczasowego podejścia do zarządzaniem ryzykiem ICT.

Dla pozostałych podmiotów, dostosowanie do wymogów DORA oznaczać będzie konieczność gruntownej transformacji w zakresie zarządzania ryzykiem, która wymagać będzie nie tylko zmian polityk i procedur wewnętrznych, ale przede wszystkim zaangażowania często znacznie większych niż dotychczas zasobów, w celu zapewnienia właściwego poziomu odporności cyfrowej.

Podsumowanie

Wdrożenie strategii odporności cyfrowej w kontekście DORA to wyzwanie w zakresie kultury organizacyjnej, procesów operacyjnych oraz systemów technologicznych. Kluczową rolę odgrywa integracja działań w zakresie cyberbezpieczeństwa z zarządzaniem ryzykiem, co stanowi nieodłączny element strategicznej gotowości na cyfrowe wyzwania współczesnego sektora finansowego.

Wdrożenie odporności cyfrowej to proces dynamiczny, który wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się zagrożeń. Instytucje finansowe powinny angażować się w ciągłe doskonalenie, inwestując w nowoczesne technologie i edukację, aby skutecznie przeciwdziałać ewolucji zagrożeń cybernetycznych.