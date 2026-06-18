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W porozumieniu USA-Iran nasza rola może być kluczowa

Pozbycie się wzbogaconego do 60 proc. uranu byłoby względnie łatwe – mówi Rafael Mariano Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Publikacja: 18.06.2026 06:00

fot. Adam Gray/Bloomberg

fot. Adam Gray/Bloomberg

Foto: parkiet.com

Bartłomiej Sawicki

Możliwe porozumienie pokojowe między USA a Iranem przewiduje udział Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który zależy z kolei od rezolucji Rady Gubernatorów MAEA. Jak Agencja przygotowuje się do tej kluczowej roli?

Byliśmy i jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi stronami konfliktu. Do lutego br. braliśmy udział w rozmowach dotyczących naszej obecności. Jednak konflikt zaostrzył się i nie chodziło o energetykę jądrową, bo większość prac przygotowawczych została już wówczas wykonana. O szczegółach możliwego porozumienia jeszcze niewiele wiemy. Musimy poczekać, wszystko zweryfikować, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Najważniejszą rzeczą w Agencji jest weryfikacja zakresu możliwej rezolucji w tej sprawie. Kiedy dwa kraje zgadzają się na coś i proszą nas o weryfikację, muszę zwrócić się do zarządu Agencji z prośbą o pozwolenie na działanie.

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