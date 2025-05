Rozmowy ZE PAK z bankami z szansą na finał. Nadzieje inwestorów rosną

Za pozytywną rekomendacją stoi przypuszczenie, że ZE PAK sprzeda PGE projekt gazowej elektrowni w Adamowie, która ma zapewniony przychód. Inwestycja w grudniu 2021 r. wygrała bowiem aukcję rynku mocy, uzyskując 17-letnie wsparcie w postaci płatności za wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego mocy 493 MW. Jednocześnie niemal w tym samym czasie na stanowisku prezesa Piotra Woźnego zastępuje Andrzej Janiszowski. Jak podano, Woźny odszedł z powodów osobistych.

Nadzieje na sprzedaż

Andrzej Kędzierski z BM Pekao w raporcie z 14 maja podwyższył rekomendację ZE PAK do „kupuj” z „trzymaj” i ustalił cenę docelową na 37,9 zł na akcję, co daje możliwość wzrostu o 101 proc. Faktycznie od kilkunastu miesięcy spółka pod wodzą Piotra Woźnego (do 12 maja prezesa) przechodzi transformację od produkcji energii opartej na węglu brunatnym do portfela skoncentrowanego na OZE. Zdaniem Kędzierskiego kluczowym czynnikiem odblokowującym wartość może być sprzedaż projektu gazowego Adamów CCGT o mocy 562 MW. – Według naszej oceny może zostać sprzedany pod koniec czerwca za 1,7 mld zł – wskazuje. Projekt ma zapewniony kontrakt mocowy, który podnosi jego wartość sprzedażową. – Gdyby dziś rozpoczynać budowę projektu Adamów, koszt wyniósłby prawdopodobnie o 0,5–0,8 mld zł więcej, co sugeruje, że zakładany przez nas zysk ma jeszcze większy potencjał wzrostu – wskazuje analityk. Uważa, że niedawne stanowisko PGE wobec tego projektu „wzmacnia przekonanie, że transakcja zakończy się sukcesem”. To nawiązanie do konferencji wynikowej PGE za 2024 r., kiedy prezes Dariusz Marzec pytany o zakup tego projektu powiedział, że rozmowy w tej sprawie trwają. – Jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego projektu – mówił w połowie kwietnia prezes PGE. Jednocześnie przy slajdach na temat rozwoju sektora gazowego w grupie ujęto też ten projekt z zaznaczeniem, że rozmowy jeszcze trwają. Rekomendacja pociągnęła za sobą w środę wzrost wartości spółki o ponad 30 proc.

Rozmowy z bankami

Przypomnijmy, że w styczniu 2025 r. PGE i ZE PAK podpisały niewiążące porozumienie w sprawie ew. kupna przez PGE udziałów w spółce PAK CCGT, budującej 600 MW blok gazowy w Adamowie, a także pozostałych 50 proc. akcji w spółce PGE PAK Energia Jądrowa, planującej budowę elektrowni w Pątnowie. Porozumienie daje PGE wyłączność na prowadzenie negocjacji do 30 czerwca 2025 r.

Spółki nie komentują postępu w negocjacjach. O wartości tej transakcji mogą zdecydować rozmowy zarządu ZE PAK ws. znalezienia finansowania dla inwestycji w Adamowie, która miałaby zostać ukończona na przełomie lat 2026 i 2027. Zwiększyłoby to wartość projektu i tym samym kwotę sprzedaży projektu PGE.