Piotr Woźny zrezygnował z funkcji prezesa spółki z końcem 12 maja br. z powodów osobistych. Rada nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa Andrzejowi Janiszowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi spółki. gwałtowny wzrost wartości akcji spółki wiąże się jednak z rekomendacjami BM Pekao.

Zmiana prezesa w ZE PAK

ZE PAK poinformował, że 12 maja 2025 r. do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Piotra Woźnego z członkostwa w zarządzie oraz pełnienia funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na koniec dnia 12 maja 2025 r. "Piotr Woźny złożył rezygnację z powodów osobistych" - dodała spółka. ZE PAK przekazał też, że Rada Nadzorcza ZE PAK podjęła uchwałę o powierzeniu od dnia 13 maja 2025 r. wiceprezesowi zarządu spółki, Andrzejowi Janiszowskiemu funkcji prezesa zarządu ZE PAK.

Gaz z wozu, ZE PAK lżej?

Możliwa sprzedaż projektu elektrowni gazowej w Adamowie o mocy 560 MW oraz zbycie 50 proc. udziałów w konińskim projekcie PGE PAK EJ do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) niweluje ryzyka i daje opcje zabezpieczające obecnemu zarządowi i właścicielowi ZE PAK. Przekonanie, że do tej transakcji dojdzie wzmacnia rekomendacja jednego z biur maklerskich z datą 14 maja. - „Uważamy, że kluczowym czynnikiem odblokowującym wartość może być sprzedaż projektu Adamów CCGT o mocy 562 MW, który według naszej oceny może zostać sprzedany pod koniec czerwca za 1,7 mld zł. Pozostawiłoby to spółkę z pozycją gotówkową netto (1,3 mld zł) na koniec 2025e przekraczająca obecną kapitalizację i wartość przedsiębiorstwa. Projekt korzysta z atrakcyjnego kontraktu mocowego, który podnosi jego wartość sprzedażową” - czytamy. Zgodnie z wyliczeniami analityków, gdyby dziś rozpoczynać budowę projektu Adamów, koszt wyniósłby prawdopodobnie o 0,5–0,8 mld zł więcej, co sugeruje, że zakładany przez nas zysk ze sprzedaży w wysokości 0,1 mld zł może być konserwatywny, a potencjał wzrostu jeszcze większy. - „Niedawne strategiczne odniesienia PGE do tego projektu wzmacniają nasze przekonanie, że transakcja zakończy się sukcesem” – czytamy w rekomendacji.

ZE PAK to kontrolowany przez Zygmunta Solorza koncern energetyczny, eksploatujący ostatnią odkrywkę węgla brunatnego we Wschodniej Wielkopolsce i ostatni blok na to paliwo w Elektrowni. Produkcja z węgla brunatnego ma zostać zakończona w połowie 2026 r. W to miejsce powstają źródła odnawialne, a spółka PAK CCGT buduje 600 MW blok gazowy, który ma działać w 2026 r.