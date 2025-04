Będzin znów w centrum zainteresowania inwestorów

EC Będzin zaprezentowała wstępne wyniki za 2024 r. Przychody wyniosły 105,2 mln zł. To oznacza ponad 56 proc. spadek w ujęciu rok do roku, ale wynik operacyjny wyniósł 61,3 mln zł, co oznacza znaczny wzrost. Rok wcześniej była to strata rzędu198,3 mln zł straty.

Zysk w centrum uwagi

Inwestorów najbardziej zainteresował jednak zysk netto, który wyniósł rekordowe 639,3 mln zł w porównaniu do 198,9 mln zł straty rok wcześniej. To jednak efekt jednostkowy wynikający przede wszystkim z transakcji sprzedaży udziałów w spółce EC Będzin Wytwarzanie. – Sprzedaż ta ma charakter księgowy i nie wiąże się z generowaniem przepływów pieniężnych. Notowania spółki rosną dziś o ponad 51 proc. – informuje spółka.

Te informacje przełożył się na wzrost wartości akcji spółki. Jeszcze w środę 23 kwietnia br., walory spółki były wycenianie na poziomie ok. 25,8 zł. W piątek 25 kwietnia już było to już blisko 47 zł za akcję. Tylko w piątek spółka rosła o blisko 22 proc. w ciągu dnia.

Sprzedaż i nowa strategia

Przypomnijmy, że w poprzednim roku EC Będzin sprzedał w sierpniu grupie Altum 49 proc. udziałów w spółce zależnej ECB Wytwarzanie za 13 mln zł. Wcześniej, bo w styczniu zeszłego roku EC Będzin sprzedał 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym ECB Wytwarzanie Grupie Altum za łącznie 16,2 mln zł.