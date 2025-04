O czym rozmawiał premier z szefami spółek energetycznych? Znamy szczegóły

Premier Donald Tusk powiedział we wtorek 15 kwietnia podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, że spółki Skarbu Państwa niekoniecznie mają maksymalizować zysk, a zadaniem spółek energetycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i taniej energii. - Nadszedł czas na odbudowę i repolonizację narodowej gospodarki, rynku i kapitału – mówił Tusk.

Spotkanie prezesów spółek z premierem

O kulisy spotkania szefów spółek energetycznych z szefem rządu dzień przed konferencją EFNI był pytany prezes PGE Dariusz Marzec na konferencji wynikowej za cały 2024 r. Jak powiedział, rozmowa dotyczyła wysokości cen energii. – Musimy zrobić wszystko, żeby sektor energetyczny pracował nad tym, aby ceny energii elektrycznej wzmacniały konkurencyjność polskiej gospodarki. I to był jeden z głównych i podstawowych przekazów pana premiera, że ceny energii zadecydują o konkurencyjności polskiej gospodarki i rozwoju gospodarczym Polski. I jest absolutnym strategicznym celem rządu, żeby konkurencyjność polskiej gospodarki wzmacniać. Nasze inwestycje służą właśnie temu, aby te ceny energii spadały. Sytuacja rynkowa jest dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o przyszłoroczne wnioski taryfowe, jeśli chodzi o wysokość cen energii – powiedział prezes PGE.

Ceny prądu mogą być niższe niż obecna taryfa

Marzec był też pytany o nowe taryfy na prąd dla gospodarstw domowych. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt MKiŚ przesuwający termin składania wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa energetyczne z 30 kwietnia na 31 lipca 2025. Przesunięty ma być też termin rozpoczęcia obowiązywania zmienionych w taryfach cen energii elektrycznej z 1 lipca na 1 października 2025.

– Jest duży potencjał do obniżki tych cen w stosunku do tego, co dzisiaj. Mówię to z zastrzeżeniem dotyczącym dużej geopolityki – powiedział.