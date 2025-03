W tym tygodniu ruszą rozmowy dotyczące ratowania Rafako. Kurs rośnie

W rozmowy te będzie zaangażowana Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. W siedzibie urzędu wojewódzkiego w Katowicach posiedzenie prezydium wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. – Obrady będą poświęcone sytuacji i przyszłości Rafako. Do udziału w obradach został zaproszony przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu – informują przedstawiciele związków zawodowych. W poniedziałek 10 marca w godzinach przedpołudniowych kurs spółki rośnie o blisko 40 proc.

Zaangażowanie MAP i ARP

W rozmowy zaangażowane są nadal przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych. – Resort aktywów już od dłuższego czasu dostrzega konieczność podjęcia skutecznych działań w celu ustabilizowania sytuacji Rafako S.A. oraz ochrony miejsc pracy, a także zabezpieczenia realizowanych przez nią kontraktów – informuje nas MAP. Z uwagi na to, że Minister Aktywów Państwowych nie dysponuje instrumentami umożliwiającymi bezpośrednie wsparcie podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zwróciło się do ARP oraz PFR, tj. spółek z udziałem Skarbu Państwa z prośbą o przedstawienie możliwości ewentualnego wsparcia Rafako. - W obecnej sytuacji, prowadzony jest przez ARP dialog z syndykiem w celu przywrócenia długofalowej i stałej zdolności Rafako do konkurowania na rynku. W ramach wielopoziomowych działań ARP uczestniczy w rozmowach z potencjalnym inwestorem w kwestii przejęcia Spółki oraz stworzenia efektywnego modelu finansowania. Należy mieć na uwadze, że głównym wyzwaniem, w ramach ewentualnych działań, pozostaje zabezpieczenie portfela zamówień w perspektywie krótko i średnioterminowej, co stanowiłoby fundament do odzyskania długoterminowej stabilności operacyjnej Rafako – informuje nas MAP. Resort dodaje, że Agencja Rozwoju Przemysłu uczestniczy w rozmowach z potencjalnym inwestorem ws. przejęcia spółki i stworzenia modelu jej finansowania Prowadzony ma być dialog przez ARP dialog z syndykiem w celu przywrócenia długofalowej i stałej zdolności Rafako do konkurowania na rynku. - W ramach wielopoziomowych działań ARP uczestniczy w rozmowach z potencjalnym inwestorem w kwestii przejęcia spółki oraz stworzenia efektywnego modelu finansowania – ujawnia MAP.

Rząd sprawy więc nie porzuca, ale nadal szuka rozwiązania, które pozwoli na trwałe wrócić nowemu podmiotowi na rynek. Potrzebne będzie zaangażowane podmiotu trzeciego, być może jednej ze spółek giełdowych z branży energetycznej lub budowalnej.

Upadłość Rafako

O upadłości Rafako zdecydował gliwicki sąd 19 grudnia 2024 r. Wyrok stał się prawomocny 21 stycznia 2025 r. Do końca wielu liczyło na to, że jednak znajdzie się inwestor. Jednak dotychczas nie pojawiły się żadne konkrety ani od Ministerstwa Aktywów Państwowych, ani od Agencji Rozwoju Przemysłu, która uczestniczyła w rozmowach z potencjalnym inwestorem w kwestii przejęcia spółki oraz stworzenia efektywnego modelu finansowania.

W raporcie bieżącym Rafako z połowy lutego czytamy, że jej syndyk podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na koszty upadłości w wysokości ok. 37,1 mln zł. „Utworzona rezerwa będzie miała ujemny wpływ na wynik finansowy (…) za 2024 r.” – czytamy w raporcie spółki. Pod koniec stycznia br. syndyk Rafako poinformował o przeprowadzeniu do 28 lutego br. zwolnień grupowych, które miały objąć do 699 pracowników spółki.