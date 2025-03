Wiatrowe poprawki niewiele dadzą, a ustawa czeka

Czytaj więcej Energetyka Wiatrowy przełom w rządzie. Jest nowy projekt i możliwość modernizacji wiatraków Po miesiącach oczekiwań rząd przyspiesza prace nad liberalizacją ustawy wiatrakowej. Pojawił się wreszcie nowy projekt nowelizacji, który będzie przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów 27 lutego. Po pozytywnym rozpatrzeniu projektu trafi następnie na Radę Ministrów.

PGE, która mogłaby wymienić swoje pierwsze turbiny wiatrowe najwcześniej (ze względu na ich wiek), przyznaje, że analizuje na najstarszych farmach wiatrowych możliwość wymiany technologii. – Jednak ze względu na procedury administracyjne (planistyczne i środowiskowe) czas potrzebny na wdrożenie repoweringu szacujemy na minimum pięć lat – informuje. Firma skupia się przede wszystkim na podstawowym celu projektu, a więc zmianie odległości. PGE Energia Odnawialna posiada w swoim portfolio ok. 250 MW projektów wiatrowych spełniających wymagania obecnej ustawy i 700 m. – Szacujemy, że nowelizacja ustawy o inwestycjach wiatrowych w kierunku zmniejszenia odległości lokalizowania turbin od zabudowy mieszkalnej do 500 m umożliwi zwiększenie mocy posiadanych projektów o około 30 proc. – informuje nas spółka. Biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania posiadanych przez PGE Energia Odnawialna projektów wiatrowych, szacuje ich oddanie do eksploatacji w perspektywie pięciu–siedmiu lat. Podobnie sprawę stawia Tauron, który w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat nie planuje modernizacji istniejących farm wiatrowych. Wskazuje jednak, że sama idea repoweringu może pozwolić na prawie trzykrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo liczba turbin w farmie może zostać zmniejszona o jedną czwartą, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i lokalnych społeczności. W 2025 r. firma planuje uruchomienie dwóch farm wiatrowych Sieradz (23,8 MW) i Nowa Brzeźnica (19,6 MW).

Polenergia podkreśla, że repowiering to szansa na jeszcze lepsze wykorzystanie energetyki wiatrowej i zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym. - Dlatego, choć znakomita większość farm wiatrowych w Polsce ma jeszcze przed sobą co najmniej 10 lat pracy, branża OZE czeka na przepisy o repoweringu. Warto już dziś stworzyć ramy formalno-prawne, tak by proces repoweringu przebiegł płynnie, by mógł zostać właściwie zaplanowany, a przepisy pozwalały na wykorzystanie w pełni potencjału tego typu działania.

Jeżeli przepisy w tym zakresie wejdą w życie, Polenergia chciała skorzystać z nich skorzystać - informuje nas spółka. Na ten moment jednak nie mówi ona o szczegółach, na konkrety przyjdzie czas po wejściu w życie finalnie wypracowanych regulacji i przeprowadzeniu szczegółowych analiz biznesowych.

Polenergia zaznacza, że analizy w zakresie repoweringu lub life time extension warto przeprowadzić po 20. roku pracy farmy wiatrowej, tak aby w zależności od wyników tych analiz, po 25. roku podjąć decyzję co do sposobu postępowania. - O tym, jaki w repoweringu tkwi potencjał świadczy choćby fakt, że w ciągu 15 lat średnia moc turbiny lądowej wzrosła 2,5-3 krotnie - wylicza spółka.