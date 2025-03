Zwolnienie depozytów w handlu na TGE na dłużej? MAP chce ulg na stałe

Resort postuluje, aby rozwiązanie polegające na możliwości pokrywania depozytów niepieniężnymi formami zabezpieczenia do wysokości 90 proc., jako już sprawdzone i zweryfikowane w praktyce rynkowej, zostało wprowadzone na stałe do regulacji krajowych. – Niepieniężne formy zabezpieczeń przyczynią się do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, oraz finansowych spółek energetycznych i przyczynią się do poprawy ich sytuacji płynnościowej. Przyczyni się to również do poprawy płynności na rynku terminowym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii i da właściwe sygnały cenowe dla pozostałych uczestników rynku – argumentuje MAP.