Enea chce nadrobić opóźnienia w OZE w dwa lata. Pokazała plan

Enea w I połroczu 2024 r. odnotowała rok do roku mniejsze przychody oraz wynik EBITDA. Przychody spadły o 7,9 mld zł do 16,1 mld zł. EBITDA obniżyła się o 1,2 mld zł do 3,5 mld zł. Sam zysk netto spółki wzrósł do 1,97 mld zł, kiedy to rok wcześniej firma odnotowała stratę na poziomie 54 mln zł.

Enea odnotowuje wciąż dobre wyniki w sektorze wytwarzania, mimo że energetyka węglowa coraz rzadziej pracuje. Korzysta z odkupu energii z rynku. Mimo że ta praktyka jest stosowana w spółce od kilku kwartałów, to dopiero teraz zarząd poświęcił nieco więcej czasu temu zagadnieniu na konferencji.