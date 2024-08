Dolna Odra PGE na gaz już pracuje

Nowy blok gazowy w Polsce PGE oddany dopiero co do użytku już wspomógł system energetyczny i pomógł zbilansować dostawy energii i zapewnienie rezerwy mocy w poniedziałek 20 sierpnia, kiedy było z nią wyjątkowo krucho. Pierwszy blok gazowy elektrowni Gryfino B9 (o mocy 683 MW) został formalnie oddany do użytku 14 sierpnia, ale już od marca w ramach procesu synchronizacji z polskim systemem energetycznym blok ten dostarczał energię do sieci. PGE zapewnia, że termin przekazania drugiego bloku w ramach inwestycji nr 10 do eksploatacji ustalono na 30 września 2024 r. – Prace rozruchowe przebiegają zgodnie z nowym harmonogramem i nic nie wskazuje na to, aby wskazany termin był zagrożony – zapewnia nas spółka, która rozmawiała z głównym wykonawcą w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal. Ta ostatnia spółka sygnalizowała, że może być będzie konieczne zwiększenie finalnego9 rozliczenia inwestycji. Koszt budowy dwóch bloków gazowych o łącznej mocy blisko 1400 MW kosztował blisko 5 mld zł i – jak podkreśla PGE – więcej nie będzie, mimo że termin oddania bloków do realizacji minął na początku tego roku. – W ugodzie zawartej 23 lipca 2024 r. pomiędzy wykonawcą a zamawiającym przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Strony uznały, że wniosek waloryzacyjny wykonawcy nie zasługuje na uwzględnienie. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy – podkreśla PGE.