PGE Baltica, należąca do GK PGE, odpowiada w Grupie za realizację programu morskiej energetyki wiatrowej.

Reklama

Jak przypomniała spółka, nowy prezes został powołany w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Bartosz Fedurek pracował ostatnio na kierowniczym stanowisku w polskim oddziale firmy EDP Renewables (EDPR), należącej do portugalskiego koncernu EDP. Wcześniej pracował też m.in. w PGE Baltica jako wiceprezes.

PGE Baltica to spółka odpowiedzialna za realizację programu offshore w grupie PGE. Koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych na Bałtyku: Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.

Projekty Baltica-2 i Baltica-3 o mocy odpowiednio niemal 1,5 i 1 GW to joint-venture PGE i duńskiego Orsteda. Mają powstać do 2030 r. Baltica-1 to projekt o mocy niemal 0,9 GW i ma powstać po 2030 r.