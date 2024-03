Zarząd Saule Technologies przekazał, iż w konsekwencji przeglądu opcji strategicznych 19 i 20 marca 2024 r., spółka złożyła podpisy pod porozumieniem, którego stronami mają być: DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Artur Kupczunas, Olga Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge, Dariusz Chrząstowski, H.I.S. CO., LTD, Columbus Energy, Saule SA oraz Piotr Krych.

Reklama

Reklama

-W porozumieniu strony wyraziły zamiar przygotowania do procesu pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule, co może wiązać się ze sprzedażą przez Spółkę do 100 proc. akcji Saule (bądź zrealizowanie transakcji o podobnym charakterze, mającej na celu skomercjalizowanie i przeskalowanie technologii produkcji ogniw perowskitowych), na rzecz inwestora zewnętrznego- czytamy w komunikacie.

Strony ustaliły, że wiodącym podmiotem w realizacji tej transakcji będzie DC24 ASI. Strony ustaliły również, że gotówka pozyskana z potencjalnej transakcji zostanie rozdysponowana w taki sposób, że w pierwszej kolejności zaspokojone zostaną zobowiązania do DC24 ASI, który ma prawo do ustalenia szczegółowego sposobu dystrybucji tych środków.

Saule przekazała też, że do 19 kwietnia 2024 r. odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego przedmiotem obrad będzie dokonanie czynności umożliwiających wykonanie tego porozumienia, w tym zmiana statutu spółki.

Saule Technologies to polska firma rozwijająca technologię drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji. Od maja 2022 r. jest notowane na NewConnect.