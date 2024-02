Rekordy potwierdzone. Maklerskie IKE i IKZE rosną w siłę

Z danych KNF wynika, że branża maklerska w ubiegłym roku otworzyła 34,66 tys. indywidualnych kont emerytalnych (IKE). Z tego 29,3 tys. to konta założone po raz pierwszy (pozostała część była zakładana w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE lub programu emerytalnego). W samym II półroczu maklerzy otworzyli ponad 23,5 tys. IKE. Dzięki temu cały 2023 r. branża pod tym względem może uznać za rekordowy. Poprzedni rekord, z 2022 r. wynosił prawie 30 tys. nowych IKE. W sumie na koniec 2023 r. maklerzy prowadzili ponad 134 tys. IKE.



Masy nabierają także i maklerskie indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W ubiegłym roku w branży przybyło prawie 23,8 tys. kont z czego niemal 20 tys. to konta założone po raz pierwszy. Tutaj też udało się ustanowić nowy rekord. Do tej pory rekordowy był 2021 r., kiedy to w branży maklerskiej przybyło 21,6 tys. IKZE. W samym II półroczu 2023 r. przybyło aż 19 tys. tych kont. Na koniec ubiegłego roku brokerzy prowadzili prawie 60 tys. kont. Wynik za ubiegły rok to m.in. efekt pojawiania się nowego gracza na tym rynku. BM PKO BP zaoferowało klientom IKZE — Obligacje, który służy do inwestowania w obligacje skarbowe.

Siła maklerskich IKE i IKZE

W skali całego rynku w 2023 r. przybyło 129,9 tys. IKE oraz prawie 72 tys. IKZE. Instytucje rynkowe na koniec grudnia prowadziły blisko 860 tys. IKE oraz niemal 515 tys. IKZE. Kluczowym graczem na tym rynku pozostaje branża TFI. Na koniec 2023 r. prowadziła ona prawie 456 tys. IKE i ponad 224 tys. IKZE.

Klienci branży maklerskiej na IKE zgromadzili już ponad 6,6 mld zł i i ponad 1,6 mld zł na IKZE. W skali całego rynku pula pieniędzy zgromadzona na IKE wynosi już ponad 18,2 mld zł. W przypadku IKZE jest to 9,2 mld zł. To jednak klienci biur i domów maklerskich w największym stopniu wykorzystują możliwości, jakie dają konta emerytalne. W 2023 r. średnia wplata na IKE wśród inwestorów giełdowych wyniosła 15,1 tys. zł. Średnia dla całego rynku to 6,1 tys. W przypadku IKZE średnia wpłat w biurach maklerskich wynosiła w 2023 r. 7,1 tys. zł i 11,3 tys. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla całego rynku było to odpowiednio 3,8 tys. i 6,8 tys.