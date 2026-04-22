– Jestem dumna z tego, że sektor ochrony zdrowia jest na tym Kongresie i że pokazujemy, że jesteśmy częścią gospodarki – mówiła minister w wystąpieniu poprzedzającym debatę.

Jolanta Sobierańska-Grenda na EKG: Odzwyczajmy się od gry politycznej w zdrowiu

– Bardzo bym sobie życzyła, abyśmy mówili o naszych potencjałach, żebyśmy potrafili w sobie wyzwolić energię, w której to innowacje, transakcyjność w sektorze, relacje między sektorem prywatnym, publicznym, w jaki sposób możemy oddziaływać na to, żebyśmy nie mieli tych 300 mln dni zwolnień lekarskich w roku, jaką inwestycją jest profilaktyka – 1 zł zainwestowana w „Moje Zdrowie” to od 1,5 do 2 zł aktywności zawodowej później – wyliczała.

– Budujmy nowoczesny sektor ochrony zdrowia z podniesioną głową. Jesteśmy dużą częścią gospodarki, mamy na nią ogromny wpływ – podkreśliła.

Niemal wszyscy uczestnicy panelu na pytanie czy obecny system ochrony zdrowia jest w stanie w obecnym kształcie przetrwać najbliższe 10 lat, odpowiedzieli „nie” (tak odpowiedziała również minister zdrowia).

– Chciałabym, żebyśmy się odzwyczaili od gry politycznej w zdrowiu, żebyśmy zaczęli używać metody faktów, żeby stać nas było na uczciwą dyskusję nie tylko w panelach – mówiła Sobierańska-Grenda dodając, że chciałaby wypracowania modelu systemu ochrony zdrowia z myślą o najbliższych 5-10 latach.

– Łatwo jest populistycznie używać różnych stwierdzeń. Populizmem pacjentów nie leczymy. Ja się cieszę, że od kilku miesięcy rozmawiamy o faktach. Chciałabym, aby ten dialog pozostał w atmosferze faktów. Chciałabym, żebyśmy z coraz większą odwagą również mówili o przyczynach, które w systemie powinniśmy leczyć. Odwagi w leczeniu nam wszystkim życzę – apelowała szefowa resortu zdrowia.

– Chciałabym, aby nasz system, z czego jesteśmy w Europie dumni, był coraz szybciej cyfryzowany. I żebyśmy te wszystkie narzędzia, którymi będziemy dysponowali, mogli przekuć na lepszą pracę w szpitalach, podmiotach leczniczych – dodała.

Minister zdrowia mówi, że brakuje nam debaty o finansowaniu polskiej ochrony zdrowia

Na koniec Sobierańska-Grenda stwierdziła, że „ma jeszcze jedno marzenie”. – Chciałabym, abyśmy wypracowali model stabilny finansowo dla ochrony zdrowia – stwierdziła. Jak dodała chciałaby „abyśmy odbyli społeczną dyskusję” i „mówiąc o potrzebach systemu przekonali społeczeństwo, że umiemy te środki wydawać w sposób efektywny” i że „będą się one przekładały na konkretne efekty leczenia pacjentów”. – Być może wtedy uda się przekonać pacjentów, że system powinien być finansowany – przynajmniej publiczny – w większym zakresie. Takiej rozmowy i debaty ciągle nam brakuje. Wiemy, że system składkowy nie wystarcza, wiemy, że jest już zasilanie dotacjami z budżetu państwa. Myślę, że ten moment, gdy zaczniemy rozmawiać, w jaki sposób go zasilać, to dyskusja, która nas czeka niebawem. Ja nie przesądzam, jak – wiem, że wiele pojawia się projektów – zaznaczyła.

Minister zdrowia mówiła też o znaczeniu profilaktyki. – My jesteśmy menadżerami naszego zdrowia w dużej części – zaznaczyła. Dodała, że być może zasadne byłoby wprowadzenie „systemu motywacyjnego”, który skłaniałby do zwiększenia liczby badań profilaktycznych.

Uczestnicy panelu Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, Polska



Artur Białkowski, prezes zarządu, Medicover, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej



Piotr Czauderna, doradca społeczny prezydenta RP oraz przewodniczący prezydenckiej Rady Zdrowia, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny



dr Filip Nowak, prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia



Anna Rulkiewicz, prezeska, Grupa LUX MED, prezeska związku, Pracodawcy dla Zdrowia, pierwsza wiceprezydentka, Konfederacja Lewiatan



Adam Szlachta, prezes zarządu, American Heart of Poland i Scanmed



Sebastian Szymanek, prezes zarządu, Polpharma SA



Renata Wachowicz, dyrektorka naczelna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego, p.o. dyrektorki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach







