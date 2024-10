Czas na dywidendy zaliczkowe. Deweloperzy wybiegają przed szereg

Dywidendy zaliczkowe. Gotówka do podziału

Po kilku latach przerwy do wypłaty zaliczek wróciło Votum. W tym roku chce przeznaczyć na nią blisko 5 mln zł, czyli 0,41 zł na akcję. Na tle wypłaconej dywidendy za 2023 rok przekraczającej 29 mln zł (2,42 zł/akcję) wygląda ona dość skromnie. Zarząd spółki ma jednak ambitny plan, zakładający wypłacanie w kolejnych latach 100 proc. zysku jednostkowego oraz wypłatę dywidendy z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel. Spółka przekonuje, że będzie to możliwe dzięki znacząco lepszym przepływom pieniężnym ze spraw frankowych i ograniczeniu kosztów w wyniku automatyzacji i usprawnianiu procesów.

Plany związane z wypłatą zaliczki, choć jeszcze nie do końca sprecyzowane, ma także Rainbow Tours, który ma za sobą rewelacyjne półrocze pod względem wyników. Touroperator pochwalił się dwucyfrowym tempem poprawy przychodów i zysków. Zysk netto sięgnął 96 mln zł, a szacunki analityków zakładają, że w całym 2024 r. może przekroczyć 200 mln zł. Warto pamiętać, że największe znaczenie dla całorocznych wyników spółki ma III kwartał, na który przypada szczyt sezonu letniego. Spółka jednak nie ukrywa, że posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, a jej sytuacja finansowa i korzystne otoczenie wpływające na wzrost sprzedaży wskazują na utrzymanie pozytywnego trendu w wynikach.

Co łączy spółki wypłacające zaliczki? Większość z nich ma powody do zadowolenia, jeśli chodzi o wyniki zanotowane w I półroczu, a dodatkowo ich zarządy mają już wiedzę, jak wygląda sytuacja finansowa po trzech kwartałach. Przede wszystkim jednak mogą się pochwalić dobrą pozycją gotówkową. – Zwykle nie ma sensu, żeby gotówka zarobiona w I połowie roku leżała w spółce aż do mniej więcej połowy kolejnego roku, czekając na wypłatę. Jeśli i tak ma zostać wypłacona w dywidendzie – bo tego oczekują akcjonariusze, a kondycja spółki na to pozwala – to można ją wypłacić w zaliczce na poczet dywidendy. To kwestia nie tylko miłego gestu w stronę akcjonariuszy, ale także efektywnego wykorzystania kapitału przez akcjonariuszy i przedsiębiorstwo – wyjaśnia Adam Łukojć, zarządzający funduszami TFI Allianz.